تجلیل هنرمندان از خانواده شهید محمدامین بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لک با اشاره به برگزاری آیین دیدار با خانواده شهید «محمدامین بختیاری» اظهار داشت: در راستای پاسداشت مقام والای شهدای دفاع مقدس و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان نظامی، مذهبی، اجرایی و هنرمندان شهرستان ازنا با حضور در منزل خانواده این شهید والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از صبر، استقامت و ایثار این خانواده قدردانی کردند.

وی افزود: این دیدار که همزمان با تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تأکید بر نقش ارزشمند خانواده‌های معظم شهدا در حفظ عزت و اقتدار کشور بود.

هنر؛ زبان ماندگار تکریم شهدا

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا با بیان اینکه هنر می‌تواند بهترین زبان برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت باشد، گفت: به پاس فداکاری و ایثار خانواده شهید محمدامین بختیاری، یک تابلوی نفیس خوشنویسی که حاصل همکاری مشترک هنرمندان انجمن خوشنویسان و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان ازنا بود، به این خانواده معزز اهدا شد.

لک تصریح کرد: این اثر هنری با مشارکت استاد محمدنبی مهدوی، جانا جعفری و اعظم نعمتی خلق شده و به‌عنوان یادگاری ماندگار، تقدیم خانواده این شهید والامقام شد.

حضور مسئولان و هنرمندان در آیین تکریم

وی با اشاره به حضور گسترده مسئولان در این مراسم اظهار داشت: در این دیدار، حجت‌الاسلام مفید، نماینده ولی‌فقیه در سپاه استان لرستان، حجت‌الاسلام موسوی، امام جمعه، حجت‌الاسلام بنیادی، رئیس حوزه علمیه، سرهنگ نیازی‌پور، فرمانده سپاه ازنا، سرهنگ ارکیان، فرمانده انتظامی شهرستان، حسنی، شهردار ازنا، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس بنیاد شهید و جمعی از هنرمندان انجمن‌های خوشنویسی و هنرهای تجسمی حضور داشتند.

پاسداشت فرهنگ ایثار با ظرفیت هنر

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا در پایان با تأکید بر نقش هنر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: جامعه هنری همواره خود را در کنار خانواده‌های معظم شهدا می‌داند و تلاش می‌کند با خلق آثار فاخر و ماندگار، یاد و خاطره شهیدان را زنده نگه دارد و ارزش‌های والای ایثار، مقاومت و فداکاری را به نسل‌های آینده منتقل کند.