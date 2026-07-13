ترانزیت بیش از ۳.۲ میلیون تُن کالا تا پایان بهار ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، سیدحسین حسینی اظهار کرد: ترانزیت این حجم از کالا با برقراری ۱۴۲ هزار و ۳۴۰ سفر ناوگان فعال در حوزه حملونقل بینالمللی صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: طی سه ماه نخست سپری شده از سال جاری، سه میلیون و ۶۷۵ هزار و ۹۶ تن کالا با انجام ۱۴۶ هزار و ۵۲۷ سفر ناوگان حملونقل عمومی از مرزهای زمینی کشور به سمت کشورهای مقصد صادر شده است.
سرپرست دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی همچنین از واردات ۷۰۹ هزار و ۳۳۳ تن انواع کالا به کشور با برقراری ۳۱ هزار و ۳۲۵ سفر ناوگان حملونقل عمومی کالا در بازه زمانی یادشده خبر داد و افزود: عملیات جابهجایی کالا در مبادی ورودی و خروجی با فعالیت ۳۳۶۸ شرکت فعال در این حوزه بیوقفه در حال انجام است.
حسینی با اشاره به فعالیت ۶۸ شرکت و شعبه فعال در بخش حملونقل بینالمللی مسافر در کشور، تصریح کرد: در این مدت، بیش از ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار مسافر در مسیر سفرهای رفت و برگشت با استفاده از ناوگان مسافری فعال در خطوط حملونقل بینالمللی و از طریق مرزهای زمینی کشورمان جابهجا شدهاند.
وی بیان کرد: در حال حاضر، ۵۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه حملونقل عمومی با میانگین عمر ۱۲ سال در خطوط بینالمللی کشور در حال فعالیت هستند و عملیات جابهجایی کالا و مسافر از طریق مرزهای زمینی کشور با فعالیت ۶۳ هزار راننده حرفهای در حال انجام است.
سرپرست دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری تأکید کرد: در حال حاضر جابهجایی کالا و مسافر بین ایران و کشورهای همسایه با فعالیت ۲۸ پایانه مرزی در ۱۲ استان در حال اجرا بوده و نقش موثری در تقویت و توسعه تجارت داخلی دارد.
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