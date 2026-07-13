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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

پارکینگ‌های ویژه مراسم پاسداشت آقای شهید ایران اعلام شد

پارکینگ‌های ویژه مراسم پاسداشت آقای شهید ایران اعلام شد

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، از اختصاص سه پارکینگ در اطراف مصلای امام خمینی(ره) برای استفاده شرکت‌کنندگان در مراسم پاسداشت آقای شهید ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مومنی، در خصوص پیش بینی پارکینگ در اطراف مصلی بزرگ امام خمینی (ره)، گفت: به منظور سهولت حضور شهروندان در مراسم گرامیداشت یاد آقای شهید ایران پیش بینی پارکینگ در ضلع جنوب، پارکینگ چهل سرا در خیابان شهید مطهری همچنین در ضلع شمال غربی، پارکینگ بنیاد مستضعفان و در ضلع شمال شرقی، پارکینگ گلگشت «ورودی از بزرگراه شهید همت» انجام شده است.

کد مطلب 6887050

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