به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی صبح سهشنبه در جمع رسانهها از اجرای تمهیدات ویژه امدادی برای پوشش فوریتهای پزشکی زائران مراسم وداع رهبر شهید خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای اورژانس استان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی سازمان اورژانس کشور و با هدف تأمین سلامت و امنیت زائران، نیروهای متخصص و تجهیزات امدادی در مسیرهای اصلی تردد مستقر شدهاند.
حسینی با اشاره به تقویت خدمات امدادی در مشهد مقدس افزود: از ۱۷ تا ۲۰ تیرماه، ۱۵ نفر از نیروهای مجرب اورژانس به همراه پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به مشهد اعزام میشوند تا در پوشش خدمات فوریتهای پزشکی مشارکت داشته باشند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: همچنین مرکز اورژانس بیرجند آمادگی دارد در صورت اعلام نیاز، پشتیبانی بیشتری از ناوگان اورژانس مشهد انجام دهد.
حسینی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای استان گفت: از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه، ظرفیت ناوگان آمبولانس در شهرستانهای واقع در مسیر تردد زائران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و در هر شهرستان نیز حداقل یک دستگاه آمبولانس بهعنوان نیروی پشتیبان مستقر خواهد شد.
وی افزود: برای کاهش زمان رسیدگی به مأموریتهای احتمالی، آمبولانسهای مستقر در پایگاههای جادهای واقع در مسیرهای اصلی تردد، در ساعات اوج ترافیک در حاشیه امن جادهها جانمایی خواهند شد تا امکان اعزام سریع به حوادث فراهم باشد.
حسینی بیان کرد: تمامی ۸۸ پایگاه اورژانس شهری و جادهای استان، دو فروند بالگرد اورژانس هوایی مستقر در بیرجند و طبس و دو دستگاه اتوبوسآمبولانس مستقر در نهبندان و طبس، در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز به زائران خدماترسانی کنند.
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