رویترز: قیمت نفت ۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز اعلام کرد: قیمت معاملات آتی نفت خام آمریکا و نفت خام برنت ۵ درصد افزایش یافت.

این افزایش قیمت پس از آن رخ داد که گزارش‌ هایی مبنی بر بازگشت محدودیت‌ ها و مسدود شدن جریان عبور و مرور در تنگه هرمز، قیمت نفت در بازارهای جهانی را با رشد قابل‌توجهی همراه کرد.

گزارش ها از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام برنت به بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه حکایت دارد.

این در حالیست که رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در تلاش برای آرام کردن منتقدان متعدد در کشورش که به توهمات بیهوده و پرهزینه وی و تبعات آن ها بر اقتصاد و زندگی مردم آمریکا معترض هستند، ادعا کرد: دوباره علیه ایران محاصره اعمال خواهیم کرد.