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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

اسامی شرکت‌های دولتی متخلف در حوزه حسابرسی منتشر شد

اسامی شرکت‌های دولتی متخلف در حوزه حسابرسی منتشر شد

وزارت اقتصاد اسامی شرکت‌های دولتی متخلف در حوزه حسابرسی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تبصره (1) ماده (16) آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 72046 ت 62675 هـ مورخ 7 مرداد 1403 هیات وزیران، گزارش‌های واصله و بررسی های انجام شده در خصوص عملکرد شرکت‌های مشمول و تحت مالکیت دولت، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در فرآیند انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت.

نتایج بررسی ها حاکی از آن است که تعدادی از شرکت‌های مشمول، برخلاف الزامات قانونی و مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس، نسبت به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورت‌های مالی سال 1403 اقدام کرده اند؛ اقدامی که خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میدارد هیچ گونه صورت مالی مربوط به شرکت‌های مذکور که حسابرس آن برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس تعیین شده باشد، مورد پذیرش، قرار نخواهد گرفت و مسئولیت تمامی آثار و تبعات ناشی از این اقدام بر عهده مدیران و مراجع تصمیم گیر ذی ربط خواهد بود.

همچنین، مطابق با مصوبات جلسات کارگروه انتخاب حسابرس، مؤسسات حسابرسی متخلف از فهرست کارگروه انتخاب حسابرس حذف شده و از انتخاب آن‌ها به مدت دو سال متوالی محروم خواهند شد. بدیهی است حسب مورد، سایر اقدامات قانونی و انتظامی نیز در خصوص اشخاص و مراجع متخلف در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اعمال خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید میکند اجرای دقیق مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس و رعایت ضوابط قانونی، برای تمامی شرکت‌های مشمول سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی الزامی بوده و هیچگونه عدول از مقررات یا تصمیمات قانونی این کارگروه قابل پذیرش نخواهد بود.

همچنین بررسی سایر موارد مشابه در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز هرگونه تخلف اسامی شرکتها و مؤسسات حسابرسی متخلف به همراه اقدامات قانونی متخذه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

اسامی شرکتها و مؤسسات حسابرسی که برخلاف تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس نسبت به انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورت های مالی سال 1403 اقدام کرده اند به شرح جدول زیر اعلام می‌شود

کد مطلب 6887066
طیبه بیات

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