پل کمرود - سراسب بلده روبه تکمیل است

الهه طالبی در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از پروژه پل ارتباطی روستاهای کمرود و سراسب، با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای ایمنی مسیرهای روستایی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت بخش بلده است.

وی با اشاره به اینکه پل ارتباطی کمرود ـ سراسب با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال و با مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور در حال تکمیل است، افزود: بهره‌برداری از این پروژه نقش مؤثری در تسهیل تردد ساکنان، افزایش ایمنی و بهبود ارتباط میان روستاهای منطقه خواهد داشت.

بخشدار بلده همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث دیواره حائل در روستای سراسب خبر داد و گفت: این پروژه در پی خسارت‌های ناشی از طغیان رودخانه و آب‌شستگی که موجب کاهش عرض جاده و ایجاد نقاط حادثه‌خیز شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

طالبی ادامه داد: دیواره حائل با هدف تثبیت مسیر، جلوگیری از ریزش جاده، مهار جریان آب و افزایش ایمنی تردد روستاییان در حال اجرا است و با همکاری بخشداری، شورای اسلامی بخش، دهیاری و دستگاه‌های مرتبط پیش می‌رود.

وی تأکید کرد: با تکمیل این دو پروژه، بخش مهمی از مشکلات دسترسی و مخاطرات موجود در مسیرهای روستایی سراسب برطرف شده و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی این منطقه به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.