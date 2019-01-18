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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۰۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد:

بارش برف راه برخی مناطق کوهستانی مازندران را بست

بارش برف راه برخی مناطق کوهستانی مازندران را بست

ساری - مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به بارش شدید برف در ارتفاعات استان از مسدود بودن برخی راه‌های ارتباطی کوهستانی خبر داد.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ارش شدید برف موجب بسته شدن برخی راه ارتباطی روستاهای بالادست استان شد اظهار داشت: نشست برف راه ارتباطی دهستان های زارم رود ، استخر پشت و پی رجه هزار جریب نکا ، ۱۶ روستای بالادست بخش یانه سر بهشهر و نیز مناطق دو هزار و سه هزار تنکابن را مسدود کرد.

وی با اشاره به مسدود شدن مسیر وازک- بلده به لحاظ مسائل ایمنی در فصل زمستان از رانندگان خواست از مسیرهای جایگزین کندوان و هراز تردد کنند.

در عین حال احمد محمدزاده مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به تردد عادی و روان در محورهای اصلی و کوهستانی استان اظهار داشت: تلاش برای بازگشایی مسیرهای مسدوده شده فرعی ادامه دارد.

آموزش و پرورش مازندران نیز از تعطیلی برخی مدارس در مناطق مختلف استان در روز شنبه خبر داد.

کد مطلب 4516633

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