به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه دوشنبه در تشریح نتایج دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران، به رسانه‌ها اظهار داشت: در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری، نشست مشترکی با مسئولان صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد که در آن راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های مهم صنعتی و اقتصادی لرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری در این نشست، افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای این جلسه، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و اختیارات صندوق ضمانت صادرات ایران برای تسهیل تأمین منابع مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی استان و افزایش تعامل این صندوق با بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک صنعت و معدن بود.

بررسی تأمین مالی پروژه‌های راهبردی لرستان

استاندار لرستان با بیان اینکه چندین طرح بزرگ و اثرگذار استان در این نشست بررسی شد، گفت: توسعه شرکت پتروپالایش خورشید در شهرستان پلدختر، پروژه نیمه‌تمام شرکت فروآلیاژ اطلس کیهان در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، طرح صنایع غذایی ممتاز الیگودرز، پروژه شرکت اکسیر سیمیا در حوزه تولید اسید فسفریک در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد و همچنین تعدادی از پروژه‌های نیروگاه خورشیدی استان، از جمله طرح‌هایی بودند که وضعیت تأمین مالی آن‌ها به‌صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شاهرخی ادامه داد: این پروژه‌ها از جمله طرح‌های پیشران توسعه اقتصادی لرستان محسوب می‌شوند که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌زایی در استان ایفا کند.

آمادگی بانک‌های عامل برای همکاری

وی با اشاره به توافق‌های صورت‌گرفته در این نشست، اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، مقرر شد پس از معرفی رسمی پروژه‌ها از سوی استانداری لرستان و صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک عامل نسبت به پذیرش، بررسی و تأمین مالی این طرح‌ها اقدام کند.

استاندار لرستان افزود: همچنین صندوق ضمانت صادرات ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، در صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها همکاری خواهد کرد تا فرآیند جذب منابع مالی با سرعت بیشتری انجام شود.

گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی استان

شاهرخی با تأکید بر اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های مدیریت استان است، گفت: سیاست اصلی ما فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های اثرگذار است و در همین راستا از تمامی ظرفیت‌های ملی برای حمایت از سرمایه‌گذاران استفاده خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: اجرای این توافق‌ها علاوه بر تسریع در روند تکمیل پروژه‌های صنعتی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش ظرفیت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی لرستان را فراهم خواهد کرد.

توسعه استان بر مدار سرمایه‌گذاری

استاندار لرستان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک‌های عامل، تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و این پروژه‌ها مطابق با سند راهبردی و عملیاتی توسعه لرستان به مرحله بهره‌برداری برسند.

شاهرخی خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح‌ها می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه صنعتی لرستان باشد و ضمن افزایش توان تولید استان، فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد کرده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار در استان شود.