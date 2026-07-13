سرپرست اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش لرستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم سیدعیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، عارف حیدری به عنوان سرپرست اداره سلامت و تندرستی ادارهکل آموزش و پرورش استان منصوب شد.
این انتصاب در راستای تقویت برنامههای حوزه سلامت، بهداشت و ارتقای فعالیتهای تربیتبدنی در مدارس استان انجام شده است.
عارف حیدری دارای ۱۴ سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش و دانشآموخته دکترای فیزیولوژی ورزشی است و طی سالهای گذشته در حوزههای مختلف مرتبط با سلامت و تربیتبدنی فعالیت داشته است.
وی پیش از این مسئولیتهایی از جمله کارشناس تربیتبدنی و سلامت، کارشناس سنجش منطقه ویسیان و همچنین کارشناس سلامت ادارهکل آموزش و پرورش لرستان را بر عهده داشته و اکنون با حکم مدیرکل آموزش و پرورش استان، مسئولیت سرپرستی اداره سلامت و تندرستی را عهدهدار شده است.
اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش از بخشهای تخصصی این مجموعه به شمار میرود که وظیفه برنامهریزی، سیاستگذاری و اجرای برنامههای مرتبط با سلامت جسمی و روانی دانشآموزان، توسعه فعالیتهای تربیتبدنی، آموزش سبک زندگی سالم و ارتقای شاخصهای بهداشتی در مدارس را بر عهده دارد.
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