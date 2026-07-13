به گزارش خبرنگار مهر، سیدروح‌الله سیدعسگری، شامگاه دوشنبه در نشست انجمن میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی استان اصفهان که با حضور ایمان دهاقین، دبیر انجمن‌های میراث فرهنگی کشور، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان و به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و تقویت جایگاه انجمن‌های میراث فرهنگی در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه قانونی تشکیل انجمن‌های میراث فرهنگی اظهار کرد: انجمن‌های میراث فرهنگی بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شکل گرفتند و در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۸ با بازنگری در اساسنامه، ساختار و وظایف آن‌ها متناسب با نیازهای روز حوزه میراث فرهنگی به‌روزرسانی شد.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: پس از اصلاحات انجام شده، اساسنامه جدید از سوی وزیر وقت به استانداران کشور ابلاغ شد تا با محوریت استانداران و فرمانداران، زمینه شکل‌گیری و فعالیت مؤثر انجمن‌های میراث فرهنگی در استان‌ها و شهرستان‌ها فراهم شود.

وی با قدردانی از رویکرد استاندار اصفهان نسبت به حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: دکتر جمالی‌نژاد از مدیرانی هستند که همواره نگاه ویژه‌ای به حفاظت از میراث فرهنگی داشته‌اند و این نگاه از دوران مسئولیت ایشان در مدیریت شهری نیز مشهود بود. حساسیت و حمایت‌های مستمر وی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری موجب شده است بسیاری از مسائل و چالش‌های میان توسعه شهری و صیانت از آثار تاریخی با تعامل و همراهی بیشتری دنبال شود.

سیدعسگری با تشریح اهداف و مأموریت‌های انجمن‌های میراث فرهنگی اظهار کرد: فلسفه تشکیل این انجمن‌ها، توسعه مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و آحاد جامعه در حفاظت از میراث فرهنگی کشور است و این ظرفیت مردمی می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی ایفا کند.

وی ادامه داد: آگاهی‌بخشی عمومی، ترویج فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی، تشویق مردم به مشارکت در صیانت از میراث فرهنگی، معرفی قوانین و مقررات مرتبط و جلب همکاری دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین وظایف انجمن‌های میراث فرهنگی است و تحقق این اهداف نیازمند همکاری گسترده دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی خواهد بود.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به نقش مدیریت استان در صیانت از آثار تاریخی در شرایط بحرانی اظهار کرد: در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تهدید برخی از آثار تاریخی کشور، استاندار اصفهان با حساسیت ویژه و حضوری میدانی، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی استان را با جدیت دنبال کرد.

وی افزود: پس از آسیب وارد شده به محدوده کاخ چهلستون، استاندار اصفهان در همان ساعات اولیه با حضور در محل، ضمن بررسی میدانی وضعیت، زمینه حضور خبرنگاران و رسانه‌های بین‌المللی را فراهم کرد تا ابعاد این اقدام علیه میراث فرهنگی ایران به افکار عمومی جهان منعکس شود.

سیدعسگری تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره خسارت‌های وارد شده به آثار تاریخی، نقش مهمی در آگاه‌سازی افکار عمومی جهانی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی ایران و ضرورت حفاظت از آن ایفا کرد و این رویکرد، نمونه‌ای از اهتمام مدیریت ارشد استان در دفاع از میراث تاریخی کشور بود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های میراث فرهنگی و انجمن خیرین میراث فرهنگی اظهار کرد: تقویت مشارکت‌های مردمی، استفاده از توان نخبگان، خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها، می‌تواند مسیر حفاظت پایدار از میراث فرهنگی را هموارتر کرده و زمینه صیانت مؤثرتر از هویت تاریخی و فرهنگی استان اصفهان را فراهم سازد