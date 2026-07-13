رضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجلاسیه ملی شهدای غریبِ بینشان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت مقام شهدای دوران اسارت، در سال جاری برگزار میشود.
وی افزود: این اجلاسیه با محوریت معرفی رشادتها و فداکاریهای شهدایی برگزار خواهد شد که در دوران اسارت به دست رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند و پیکر مطهر آنان هنوز به میهن اسلامی بازنگشته است.
ربیعی تصریح کرد: تاکنون نزدیک به یکهزار شهید غریبِ بینشان در سراسر کشور شناسایی شدهاند که در دوران اسارت و بر اثر شکنجههای رژیم بعث عراق به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: از این تعداد، پیکر مطهر ۷۰۰ شهید همچنان به آغوش میهن اسلامی بازنگشته است که ۲۱ شهید از این شهدای والامقام به استان مرکزی تعلق دارند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی تاکید کرد: شهدای غریبِ بینشان، روایتگر مظلومیت و استقامت آزادگانی هستند که در سختترین شرایط دوران اسارت، در برابر شکنجهها و فشارهای دشمن بعثی ایستادگی کردند و جان خود را در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و میهن تقدیم کردند.
وی افزود: برگزاری اجلاسیه ملی این شهدا، فرصتی برای بازخوانی حماسههای ناگفته و معرفی ابعاد مختلف فداکاری این قهرمانان به نسلهای آینده خواهد بود.
ربیعی بیان کرد: این اجلاسیه در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدای غریبِ بینشان و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت برگزار میشود و استان مرکزی نیز با گرامیداشت یاد و خاطره ۲۱ شهید از این جمع، نقش خود را در زنده نگه داشتن نام و آرمانهای شهدای دوران دفاع مقدس ایفا خواهد کرد.
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