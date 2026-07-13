ریزش ساختمان مسکونی در قم یک قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع حادثه ریزش یک ساختمان مسکونی در محدوده میدان معلم قم خبر داد و اظهار کرد: در پی این حادثه، تیم‌های تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و عملیات جست‌وجو و آواربرداری را آغاز کردند.



وی گفت: گزارش وقوع این حادثه ساعت ۱۹ و ۴۸ دقیقه روز دوشنبه ۲۲ تیرماه از سوی نیروی انتظامی و از طریق سامانه ۱۱۲ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم واکنش سریع، تیم آنست و سگ‌های زنده‌یاب به همراه تجهیزات تخصصی آواربرداری به محل حادثه اعزام شدند تا عملیات امدادی بدون فوت وقت آغاز شود.



وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با همکاری عوامل آتش‌نشانی، جست‌وجوی دقیق در محل حادثه و عملیات آواربرداری را به صورت همزمان در دستور کار قرار دادند.



بهرامی گفت: در جریان عملیات امداد و نجات، تیم‌های تخصصی با بهره‌گیری از تجهیزات نوین و سگ‌های زنده‌یاب تمامی بخش‌های محل حادثه را مورد بررسی قرار دادند تا از وجود افراد احتمالی زیر آوار اطمینان حاصل شود.



وی افزود: در پایان عملیات، پیکر یک فرد جان‌باخته از زیر آوار خارج و برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه شد.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم تصریح کرد: عملیات امداد و نجات و آواربرداری پس از اطمینان از پایان جست‌وجو و ایمن‌سازی محل حادثه در ساعت ۲۱ و ۵۱ دقیقه به پایان رسید.



بهرامی خاطرنشان کرد: از لحظه اعلام حادثه تا پایان عملیات، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر با آمادگی کامل در محل حضور داشتند و با همکاری سایر دستگاه‌های امدادرسان، روند جست‌وجو و آواربرداری را تا پایان ادامه دادند.