وقوع حادثه دریایی دیگر در سواحل عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد: حادثه‌ای برای یک کشتی در فاصله ۴۰ مایل دریایی به سوی شمال شرق شهر «قلهات» عمان گزارش شده است.

این سازمان اعلام کرد که ناخدای یک نفتکش اطلاع داده که این شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

براساس گفته ناخدای این نفتکش، این پرتابه به سمت راست موتورخانه آن اصابت کرده است.

به گفته این سازمان دریایی، «همه خدمه این نفتکش سالم هستند و هیچ گونه آسیب زیست محیطی نیز به دنبال این حمله گزارش نشده است.»

امارات مدعی حمله موشکی ایران به دو نفتکش این کشور شد

وزارت دفاع امارات با ادعای حمله موشکی ایران به دو نفتکش این کشور مدعی شد که این دو نفتکش در گذرگاه جنوبی تنگه هرمز در آب‌های عمانی هدف حمله قرار گرفتند.

امارات مدعی شد که در نتیجه این حملات موشکی یک نفر از خدمه این دو نفتکش کشته و ۸ نفر دیگر از جمله ۴ نفر به شدت زخمی شدند.

وزارت دفاع امارات همچنین ادعا کرد این حمله موجب آتش‌سوزی در هر دو نفتکش شد که آتش آن مهار شده و خسارات مادی به هر دو شناور وارد آمده است.