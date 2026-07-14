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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش نزدیک عمان

وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش نزدیک عمان

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش نزدیک عمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز سه شنبه از وقوع یک حادثه امنیتی برای یک نفت‌کش نزدیک عمان خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان هدف یک حادثه امنیتی قرار گرفت که منجر به بروز حریق در این شناور شده است.

وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این خصوص نوشت: گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در فاصله ۱۳ مایل دریایی جنوب شرقی «لیما» در عمان دریافت شده است. یک نفتکش گزارش داد که هنگام عبور از مسیر جنوبی به سمت خارج، مورد اصابت موشک قرار گرفته است.

بیانیه مذکور اضافه می کند: مقامات همچنان در حال بررسی هستند.

تا کنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این خصوص مخابره نشده است.

کد مطلب 6888131

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