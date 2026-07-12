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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

حادثه برای کشتی کانتینری در نزدیکی عمان

حادثه برای کشتی کانتینری در نزدیکی عمان

سازمان تجارت دریایی انگلستان از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی کانتینری در نزدیکی سواحل عمان خبر داده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان تجارت دریایی انگلستان، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه در فاصله ۹ مایلی شرق عمان دریافت شده است. مقامات نظامی تأیید کرده‌اند که یک کشتی کانتینری در بخش عقبی دچار آسیب‌دیدگی شده که به آتش‌سوزی در عرشه کشتی منجر گردیده است.

این حادثه دومین مورد از هدف قرار گرفتن شناورها در حدود ۱۲ ساعت گذشته، پس از اعلام انسداد تنگه هرمز به دلیل اقدامات نظامی آمریکا، محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد با تداوم تحرکات ارتش آمریکا در تنگه هرمز، این آبراه استراتژیک همچنان ناامن و مسدود باقی بماند.

کد مطلب 6885748
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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