حادثه برای کشتی کانتینری در نزدیکی عمان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان تجارت دریایی انگلستان، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه در فاصله ۹ مایلی شرق عمان دریافت شده است. مقامات نظامی تأیید کرده‌اند که یک کشتی کانتینری در بخش عقبی دچار آسیب‌دیدگی شده که به آتش‌سوزی در عرشه کشتی منجر گردیده است.

این حادثه دومین مورد از هدف قرار گرفتن شناورها در حدود ۱۲ ساعت گذشته، پس از اعلام انسداد تنگه هرمز به دلیل اقدامات نظامی آمریکا، محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد با تداوم تحرکات ارتش آمریکا در تنگه هرمز، این آبراه استراتژیک همچنان ناامن و مسدود باقی بماند.