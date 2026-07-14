به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیریهای مستمر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از طریق اداره کل کنسولی و سفارت کشورمان در ابوظبی، روند بازگشت ۵۵ ماهیگیر ایرانی که در ماههای اخیر در امارات متحده عربی بازداشت شده بودند، آغاز شده است.
بر اساس اعلام سفارت کشورمان، تاکنون ۱۴ نفر از این هموطنان با کشتی «آریا» از طریق بندر بستک وارد کشور شدهاند. همچنین با پیگیری بخش کنسولی سفارت و پس از دریافت مدارک لازم و صدور برگه عبور، ۱۱ نفر دیگر نیز طی روزهای جمعه ۱۹ تیر و دوشنبه ۲۲ تیر از طریق پروازهای دبی ـ مشهد به میهن اسلامی بازخواهند گشت.
این ۵۵ ماهیگیر که عمدتاً از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان هستند، در پی شرایط خاص منطقه و اختلال در سامانههای ردیابی، طی ماههای اسفند و فروردین توسط گارد ساحلی امارات بازداشت و بیش از دو ماه را در بازداشتگاه سویحان و زندانهای رأسالخیمه و شارجه سپری کرده بودند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی اعلام کرد که از زمان اطلاع از وضعیت این افراد، موضوع آزادی و بازگشت آنان را بهصورت روزانه از طریق مراجع ذیربط اماراتی پیگیری کرده و در همین راستا برای ۴۴ نفر از آنان نیز بلیت بازگشت به کشور تهیه شده است.
این اقدام در چارچوب تلاشهای مستمر وزارت امور خارجه و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای حمایت کنسولی از اتباع ایرانی و تسهیل بازگشت هموطنان به میهن انجام شده است.
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