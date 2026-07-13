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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۱

آژیر هشدار در بحرین/ گزارش غیررسمی از حمله به پایگاه آمریکا در اردن

آژیر هشدار در بحرین/ گزارش غیررسمی از حمله به پایگاه آمریکا در اردن

وزارت کشور بحرین از فعال شدن دوباره آژیر هشدار در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت کشور بحرین با تأیید به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در این کشور، از شهروندان و ساکنان خواست برای حفظ ایمنی خود به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

برخی منابع غیر رسمی اعلام کردند که ناوگان پنجم آمریکا در الجفیر در بحرین هدف حمله یک موشک قرار گرفت و دقایقی پس از آن، آژیرهای خطر از همان منطقه فعال شد.

گزارش غیر رسمی از حمله به پایگاه آمریکا در اردن

برخی منابع غیر رسمی از حمله موشکی به پایگاه موفق السلطی در اردن خبر دادند.

این منابع به تلفات احتمالی این حمله هیچ اشاره ای نکردند.

کد مطلب 6887291

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