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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۳

برگزاری یکصد و سی و پنجمین شب اجتماع مردمی در چناران

برگزاری یکصد و سی و پنجمین شب اجتماع مردمی در چناران

چناران- یکصد و سی و پنجمین شب اجتماع مردمی در چهارراه طالقانی شهرستان چناران برگزار شد.

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فیلم: ملیحه مداح

کد مطلب 6887300

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