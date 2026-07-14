https://mehrnews.com/x3cyx9 ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۳ کد مطلب 6887300 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۳ برگزاری یکصد و سی و پنجمین شب اجتماع مردمی در چناران چناران- یکصد و سی و پنجمین شب اجتماع مردمی در چهارراه طالقانی شهرستان چناران برگزار شد. دریافت 35 MB فیلم: ملیحه مداح کد مطلب 6887300 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم تربت جام در صد و سی و پنجمین شب دفاع از وطن قرار ۱۳۵ مردم گناباد به خونخواهی رهبر شهید انقلاب صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم مشهد با ولایت فقیه خوندلهایی که به خبر تبدیل شد؛ روایت خبرگزاری مهر از ۱۸ تیرماه مشهد یکصد و سی و پنجمین قرار شبانه مردم تربت حیدریه پیام اقتدار میهن در دستان بانوی چنارانی برای جهانیان برچسبها خراسان رضوی چناران و بینالود بیعت با رهبر انقلاب
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