https://mehrnews.com/x3cyxg ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۲ کد مطلب 6887305 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۲ یکصد و سی و پنجمین قرار شبانه مردم تربت حیدریه مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مردم در یکصد و سی و پنجمین اجتماع شبانه تربت حیدریه را مشاهده می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6887305 کپی شد مطالب مرتبط خروش مردم دیار سربداران در لبیک به خون خواهی امام شهید قرار ۱۳۵ مردم گناباد به خونخواهی رهبر شهید انقلاب برگزاری یکصد و سی و پنجمین شب اجتماع مردمی در چناران برچسبها شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
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