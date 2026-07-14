  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۲

یکصد و سی‌ و پنجمین قرار شبانه مردم تربت‌ حیدریه 

یکصد و سی‌ و پنجمین قرار شبانه مردم تربت‌ حیدریه 

مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مردم در یکصد و سی‌ و پنجمین اجتماع شبانه تربت‌ حیدریه را مشاهده می کنید.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6887305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها