کاهش حمایت از رژیم صهیونیستی در میان جوانان یهودی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هیل، یک نظرسنجی جدید که نتایج آن روز دوشنبه منتشر شد کاهش آشکار اهمیت حمایت از رژیم صهیونیستی را برای جوانان یهودی آمریکا نشان می‌دهد؛ جوانانی که به طور فزاینده‌ای به ابزارها و روش های دیگری برای ارتباط با هویت فرهنگی و مذهبی خود روی می‌آورند.

این نظرسنجی که از سوی آسوشیتدپرس با همکاری مرکز تحقیقات سیاست عمومی نورک انجام شد تاکید دارد که تنها ۴۲ درصد از یهودیان آمریکایی زیر ۴۵ سال، حمایت از رژیم صهیونیستی را یک اصل مهم برای هویت مذهبی خود می‌دانند.

همچنین ۳۷ درصد از یهودیان زیر ۴۵ سال معتقدند که تجاوزات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به وضوح نسل‌کشی محسوب می‌شود.

یک تیم متشکل از کارشناسان که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأمور شده بودند ماه گذشته به این نتیجه رسیدند که اسرائیل واقعاً در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است.