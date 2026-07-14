خبرگزاری مهر_گروه سیاست: برای سومین شب پیاپی، آسمان جنوب ایران و پایگاه‌های آمریکایی در حاشیه خلیج فارس صحنه رد و بدل شدن آتش شد. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) رسماً اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ حملات علیه ایران را برای سومین شب متوالی از سر گرفته است؛ در پاسخ، نیروی دریایی سپاه پاسداران در ادامه، موج دوم عملیاتی با رمز «نصر۲» را علیه پایگاه‌های آمریکایی در بحرین کلید زد. همزمان، صدای انفجار در بندرعباس، قشم، کیش، بوشهر، جم و کنگان به گوش رسید و دست‌کم چهار نفر در امیدیه خوزستان مجروح شدند.

آنچه در ساعات بامداد گذشت

ساعت حدود ۲ و ۱۰ دقیقه بامداد سه‌شنبه، نخستین گزارش‌ها از حمله به نقاطی از شهرستان امیدیه در استان خوزستان مخابره شد. به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، این حمله دست‌کم چهار مجروح بر جای گذاشت و عملیات امدادی هم‌زمان با انتشار خبر آغاز شده بود.

کمی بعد، صدای چند انفجار از غرب بندرعباس شنیده شد که ماهیت دقیق آن در ساعات اولیه مشخص نبود. به‌موازات آن، منابع خبری از شنیده‌شدن صدای انفجار در جزیره قشم و کیش نیز خبر دادند؛ در جزیره کیش، بر اساس اعلام سازمان منطقه آزاد کیش، محدوده بندرگاه هدف قرار گرفت اما این حمله آسیب جانی نداشت. شایعاتی مبنی بر آسیب‌دیدن تأسیسات آب و برق کیش نیز در فضای مجازی منتشر شد که مقامات محلی صراحتاً آن را تکذیب کردند و اعلام کردند خدمات این دو بخش بدون اختلال ادامه دارد.

در استان بوشهر نیز، ساعت سه و ۱۰ دقیقه بامداد، صدای چند انفجار در شهر بوشهر و همچنین در شهرستان‌های جم و کنگان شنیده شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، منبع رسمی درباره آن اظهارنظر نکرده بود.

در دریا نیز اوضاع آرام نبود؛ سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) از وقوع یک حادثه دریایی دیگر در ۴۰ مایلی شمال‌شرق شهر قلهات در سواحل عمان خبر داد. امارات متحده عربی نیز مدعی شد دو نفتکش این کشور در گذرگاه جنوبی تنگه هرمز، در آب‌های عمانی، هدف حمله موشکی قرار گرفته‌اند؛ ادعایی که بر اساس آن یک نفر از خدمه کشته و هشت نفر دیگر از جمله چهار نفر به‌شدت مجروح شدند و آتش‌سوزی در هر دو شناور رخ داد که بعداً مهار شد.

کنایه وزیر خارجه به ترامپ

در نخستین واکنش رسانه‌ای این دور از رویدادها، وزیر امور خارجه با لحنی کنایه‌آمیز به اظهارات پیشین رئیس‌جمهور آمریکا درباره تأمین هزینه عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز واکنش نشان داد. او با تأیید ظاهری این حرف، تأکید کرد ایران همواره امنیت تنگه هرمز را تأمین کرده و همچنان چنین خواهد کرد، اما رقم ۲۰ درصدی که پیش‌تر از سوی ترامپ مطرح شده بود را «بسیار بالا» توصیف کرد و وعده داد ایران در تعیین هزینه، منصف‌تر عمل خواهد کرد.

انهدام یک پهپاد آمریکایی در تنگه هرمز

بر اساس گزارش ها یک فروند پهپاد آمریکایی از نوع MQ-۱ در تنگه هرمز توسط سامانه‌های پدافند هوافضای سپاه، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، رهگیری و منهدم شد.

در همین دقایق ابتدایی بامداد سه شنبه بود که فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ، برای سومین شب پیاپی حملاتی علیه ایران آغاز شده است.

اطلاعیه شماره ۶ سپاه: اصابت به دو نفتکش در تنگه هرمز

روابط عمومی سپاه پاسداران در این اطلاعیه اعلام کرد نیروهای آمریکایی تلاش کردند با تحریک شناورهای تجاری، آن‌ها را از مسیری غیرقانونی در تنگه هرمز عبور دهند. بر اساس این اطلاعیه، دو فروند سوپرنفتکش با خاموش‌کردن سامانه‌های ناوبری و نادیده‌گرفتن اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز، مسیر مین‌گذاری‌شده را برای عبور انتخاب کردند و در نتیجه مورد اصابت قرار گرفته و از کار افتادند. سپاه در این اطلاعیه هشدار داد همکاری با «دشمن متجاوز»، جز خسارت و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز نتیجه‌ای ندارد.

اطلاعیه شماره ۷: عملیات نصر۲ علیه پایگاه‌های آمریکایی در بحرین

در این اطلاعیه، سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله هوایی ارتش آمریکا به ایستگاه‌های ساحلی و مراکز نظامی در جنوب کشور ، موج دوم عملیات «نصر۲» را آغاز کرده است. بر پایه این اطلاعیه، اهداف این موج شامل چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، یک مرکز ارتباطات ماهواره‌ای، و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه الجفیر بحرین بوده که با موشک و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند. سپاه در پایان اطلاعیه تأکید کرد عملیات مقابله‌به‌مثل همچنان ادامه دارد. گزارش‌های غیررسمی همچنین از اصابت یک موشک به منطقه الجفیر، محل استقرار ناوگان پنجم آمریکا، حکایت داشتند که دقایقی بعد با فعال‌شدن آژیرهای هشدار در بحرین همراه شد.

اطلاعیه شماره ۸: ادعای انهدام رادارهای پاتریوت و ناوگان پنجم در بحرین

در دیگر اطلاعیه، سپاه پاسداران اعلام کرد در مرحله دوم از موج دوم عملیات «نصر۲»، نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد با حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، مخازن سوخت این ناوگان را هدف قرار داده‌اند. بر پایه این اطلاعیه، یک رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم، و یک سامانه راداری اخطار اولیه از نوع C-RAM نیز مورد اصابت و به ادعای سپاه منهدم شدند. در همین اطلاعیه آمده که مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق‌های بدون‌سرنشین هدایت‌پذیر نیز به‌طور کامل از کار افتاده است. سپاه در پایان بار دیگر تأکید کرد عملیات مقابله‌به‌مثل همچنان در جریان است.

اطلاعیه شماره ۹: پیام به مردم اردن و ادعای حمله موشکی به یک پایگاه هوایی

در این اطلاعیه که خطاب به مردم اردن صادر شده، سپاه پاسداران اعلام کرد در مرحله سوم از موج دوم عملیات «نصر۲»، تأسیسات مهم و محل استقرار نیروهای آمریکایی در یکی از پایگاه‌های هوایی اردن را که از آن برای حمله به ایران استفاده شده بود، با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه، مطرح شده که در نخستین روز این دور از حملات، نیروهای آمریکایی با استفاده از همین پایگاه‌ها موجب شهادت ۱۸۶ دانش‌آموز و معلمان در میناب شده‌اند.

سپاه در ادامه اطلاعیه، ضمن نفی هرگونه دشمنی با مردم اردن، از آن‌ها خواست خواستار برچیده‌شدن پایگاه‌های آمریکایی از خاک این کشور شوند و این اقدام را کمکی به وضعیت مردم فلسطین و بازگشت امنیت به منطقه توصیف کرد. در این اطلاعیه همچنین اشاره‌ای به آمار شهدای فلسطینی‌ها در غزه شد.، هرچند رقم دقیق همچنان محل مناقشه است.

پایگاه های آمریکا در منطقه هدف حملات پهپادی ارتش

روابط عمومی ارتش نیز اعلام کرد که، در پی شرارت‌ها و تجاوزات مکرر آمریکا علیه کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعتی قبل، سامانه‌های ارتباطی، مخازن سوخت، سامانه پاتریوت، برج مراقبت و انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادهای انهدامی خود، قرار داد.

همچنین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات موشکی به برخی مراکز نظامی، با شلیک موشک های کروز، شناور متخاصم دشمن آمریکایی را هدف قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، خطاب به دشمنان نابخرد، با تاکید بر اینکه از پایمردی، اتحاد و یکپارچگی ملت بزرگ ایران در ادامه راه امام شهیدان و دفاع از حقانیت این سرزمین الهی عبرت بگیرند، افزود: ضربات دفاعی ایران در پاسخ به تجاوزات و متناسب با سطح شرارت‌های دشمن عهدشکن، طراحی و با قدرت ادامه خواهد داشت.

بحرین: وزارت کشور بحرین فعال‌شدن آژیرهای هشدار را تأیید کرد و از شهروندان خواست به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

اردن: گزارش‌های تأییدنشده از حمله موشکی به پایگاه موفق السلطی خبر دادند.

کویت: به گزارش رسانه‌ها، سامانه‌های ارتباطی، مخازن سوخت، سامانه پاتریوت، برج مراقبت و انبار مهماتی ارتش آمریکا در این کشور، هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

امارات: مدعی حمله موشکی به دو نفتکش خود در آب‌های عمانی تنگه هرمز شد.

نبرد بامداد ۲۳ تیر نشان داد که معادلات قدرت در خلیج فارس به شکل اساسی تغییر کرده است. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که هر تجاوزی به خاکش با پاسخی سنگین، دقیق و چندمرحله‌ای در پایگاه‌های آمریکایی منطقه مواجه خواهد شد.