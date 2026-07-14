دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح سه شنبه در حاشیه نشست شورای اداری ضمن تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای گرامیداشت باشکوه هفته دولت، اظهار داشت: تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت چهاردهم از برنامههای محوری هفته دولت در شهرستان بوشهر خواهد بود و در این راستا اهتمام ویژهای خواهیم داشت.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان، افزود: در هفته دولت شاهد افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی پروژههای خوبی در حوزه عمرانی و اقتصادی شهرستان بوشهر خواهیم بود.
فرماندار بوشهر با تأکید بر اهمیت ارتباط با مردم، تصریح کرد: مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در زمینهی ارتباط مردمی نسبت به رفع دغدغههای مردم و پیگیری مطالبات آنان اقدامات بیشتری داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به انتصاب دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت، بیان کرد: نظر به در پیش بودن هفته دولت و لزوم برنامهریزی لازم برای گرامیداشت باشکوه این ایام دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان بوشهر منصوب شد.
در حکم فرماندار بوشهر خطاب به حسنابراهیمی آمده است: با توجه به تعهد شایستگی روحیه مسئولیتپذیری و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان بوشهر منصوب میشوید.
وی در بخش دیگری از این ابلاغ یادآور شد: امید است با اتکال به خداوند متعال و با پیشبینی برنامهریزی دقیق هماهنگی بهموقع و استفاده از ظرفیتهای دستگاههای مرتبط در برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای این هفته و بهرهگیری از این فرصت ارزشمند در تبیین عملکرد دولت چهاردهم (وفاق ملی) موفق و سربلند باشید.
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