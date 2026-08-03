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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

ستاد بزرگداشت هفته دولت در دشتستان فعالیت خود را آغاز کرد

ستاد بزرگداشت هفته دولت در دشتستان فعالیت خود را آغاز کرد

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری دشتستان از آغاز فعالیت ستاد بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میلکی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار کرد: شورای اداری به عنوان رکن اصلی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های هفته دولت دارد و از این رو ستاد بزرگداشت هفته دولت از مدت‌ها پیش فعالیت خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مناسبت آغاز کرده است.

وی افزود: هدف از این برنامه‌ریزی‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب درباره خدمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی و انعکاس زحمات مسئولان به شهروندان است تا مردم بتوانند از نزدیک در جریان دستاوردهای دولت قرار گیرند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری دشتستان بیان کرد: تلاش می‌شود در هفته دولت، مردم ثمره واقعی اقدامات و خدمات دولت وفاق ملی را در سطح شهرستان مشاهده کرده و از پروژه‌ها و خدمات ارائه شده بهره‌مند شوند.

میلکی همچنین از معرفی دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در دشتستان خبر داد و گفت: با حکم فرماندار دشتستان، شهرام قلی‌زاده، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در دشتستان منصوب شده است.

کد مطلب 6907577

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