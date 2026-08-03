ستاد بزرگداشت هفته دولت در دشتستان فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان میلکی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتستان اظهار کرد: شورای اداری به عنوان رکن اصلی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در برنامهریزی و اجرای برنامههای هفته دولت دارد و از این رو ستاد بزرگداشت هفته دولت از مدتها پیش فعالیت خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مناسبت آغاز کرده است.
وی افزود: هدف از این برنامهریزیها، اطلاعرسانی مناسب درباره خدمات و اقدامات دستگاههای اجرایی و انعکاس زحمات مسئولان به شهروندان است تا مردم بتوانند از نزدیک در جریان دستاوردهای دولت قرار گیرند.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری دشتستان بیان کرد: تلاش میشود در هفته دولت، مردم ثمره واقعی اقدامات و خدمات دولت وفاق ملی را در سطح شهرستان مشاهده کرده و از پروژهها و خدمات ارائه شده بهرهمند شوند.
میلکی همچنین از معرفی دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در دشتستان خبر داد و گفت: با حکم فرماندار دشتستان، شهرام قلیزاده، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در دشتستان منصوب شده است.
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