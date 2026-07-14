به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، اکنون یک مطالعه نشان داده است افرادی که غذاهای فوق فرآوری شده بالایی مصرف می‌کنند، متابولیت‌های خونی متفاوتی دارند، با سطوح بالاتر اسیدهای چرب «بد» و اسیدهای چرب مفید کمتر، نسبت به افرادی که مصرف کمتری از این غذاها دارند.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که مصرف غذاهای فوق فرآوری شده ممکن است تولید کلسترول را تحریک کرده و فراوری چربی سالم را مهار کند.

غذاهای فوق فرآوری شده غذاهای بسیار فرآوری شده‌ای هستند که حاوی مواد افزودنی هستند. آنها عموماً حاوی مقادیر زیادی چربی، قند، کربوهیدرات، سدیم و انرژی هستند.

یک مطالعه اخیر، مصرف غذاهای فوق فرآوری شده را به ۳۲ اثر نامطلوب بر سلامتی، از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع ۲ و چاقی، مرتبط کرده است.

اما غذاهای فوق فرآوری شده چگونه این اثرات نامطلوب را دارند؟ یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف بالای غذاهای فوق فرآوری شده می‌تواند متابولیت‌های خون را تغییر دهد، سطح اسیدهای چرب مضر را افزایش دهد و سطح چربی‌های ضروری برای عملکردهای سلولی را کاهش دهد.

این مطالعه نشان می‌دهد که نه تنها چربی اضافی ناشی از غذاهای فوق فرآوری شده وارد خون می‌شود، بلکه این غذاها ممکن است بدن را برای تولید لیپید از کربوهیدرات‌های اضافی در رژیم غذایی نیز تحریک کنند.

محققان داده‌های مطالعه گروهی EPIC را تجزیه و تحلیل کردند، که در آن بیش از ۵۲۰ هزار داوطلب از ۱۰ کشور اروپایی- دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و بریتانیا- بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ ثبت‌نام کرده بودند.

بیشتر شرکت‌کنندگان بین ۳۵ تا ۷۰ سال سن داشتند و زنان حدود دو سوم از این گروه را تشکیل می‌دادند.

در زمان ثبت‌نام در مطالعه EPIC، همه شرکت‌کنندگان دو پرسشنامه جامع، در مورد سبک زندگی و در مورد رژیم غذایی خود در طول ۱۲ ماه گذشته تکمیل کردند. آنها همچنین نمونه خون و اندازه‌های بدن خود را ارائه دادند.

محققان دریافتند افرادی که مصرف غذاهای فوق فرآوری شده بالاتری داشتند، مشتقات لیپیدی خاصی را که نشانگرهای زیستی اختلال در اکسیداسیون اسیدهای چرب و اختلال عملکرد میتوکندری هستند، بیشتر داشتند.

«جسیکا بلانکو-لوپز»، دکترای پزشکی و نویسنده اصلی این مطالعه و رئیس بخش تحقیقات دانشکده پزشکی دانشگاه فرانسیسکو ماروکین گواتمالا، گفت: «این تغییر در اسیدهای چرب در گردش خون، به ویژه سطوح پایین‌تر اسیدهای چرب امگا ۳ مفید، مانند DHA، همراه با سطوح بالاتر اسیدهای چرب امگا ۶ و چربی‌های ترانس صنعتی، یکی از مهم‌ترین یافته‌ها بود.»

او افزود: «ما همچنین تغییراتی را در متابولیت‌های دخیل در متابولیسم لیپید و متابولیسم انرژی مشاهده کردیم. در مجموع، این یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف بیشتر غذاهای فوق فرآوری شده با یک پروفایل متابولیکی مرتبط است که ممکن است نشان‌دهنده اختلال در هموستاز لیپید باشد.»

بلانکو-لوپز نتیجه گرفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که آنچه می‌خوریم اثر قابل اندازه‌گیری در متابولیسم ما به جا می‌گذارد و به نظر می‌رسد غذاهای فوق فرآوری شده اثر متمایزی از خود به جا می‌گذارند.»