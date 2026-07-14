فرماندار بوشهر: مدیریت مصرف برق در اولویت است 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و نقش شهرستان بوشهر در موفقیت استان در حوزه مصرف صحیح برق، اظهار کرد: بهینه سازی مصرف انرژی برق یک موضوع بسیار حائز اهمیت است و صرفه‌جویی و مصرف صحیح ما در شهرستان بوشهر می‌تواند به توسعه و موفقیت استان بوشهر و خدمات رسانی بهتر به مردم کمک کند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر تدوام بازدیدهای نظارتی بر روند مصرف برق، ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید شیوه صحیح صرفه‌جویی را در پیش بگیرند و در این رأستا بازدیدهای نظارتی بر روند الگوی مصرف برق ادارات انجام و تداوم خواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از اصناف برای جذب مشتری از شیوه چراغانی کردن مغازه استفاده می‌کنند، گفت: در راستای الگوی صحیح مصرف برق برخوردهای لازم با صنوف پرمصرف در طی بازدیدهایی که انجام خواهد شد و اخطارهای لازم برای دستگاه‌های پرمصرف صادر می‌شود.

فرماندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بوشهر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام کرد: شهرستان بوشهر دارای پنج نیروگاه خورشیدی است که سه نیروگاه وارد مدار شده و ۲ نیروگاه دیگر نیز به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی ضمن اشاره به صدمات وارده به زیرساخت های برق در جریان جنگ سوم تحمیلی، افزود: در حوزه توزیع برق بیش از ۹۰ مورد اصابت داشته‌ایم که روند بازسازی مراکز صدمه دیده به خوبی انجام شده است.

وی در پایان با تأکید بر استفاده از خدمات الکترونیکی، تصریح کرد: به مشترکین محترم برق توصیه می‌شود حتماً اپلیکیشن «برق من» را نصب نمایند زیرا بیش از ۴۰ نوع خدمت در این اپلیکیشن ارائه می‌شود و می‌توانند به راحتی از این خدمات بهره‌مند شوند.