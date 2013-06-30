به گزارش خبرنگار مهر، چندماهی است که هوا در استان بوشهر رو به گرمی نهاده و هر چه که به میانههای تابستان نزدیکتر میشویم، گرمی هوا بیشتر میشود و نیاز به کولر و دیگر وسایل خنککننده بیشتر میشود و همین امر باعث بالا رفتن میزان برق مصرفی میشود.
گرمای هوا آنقدر فشار بالایی دارد که بسیاری از افراد بدون توجه به نیاز دیگران به برق، از حداکثر وسایل خنک کننده در منازل و یا محل کار خود استفاده میکنند و میزان برق مصرفی حتی بیش از توان شبکه میشود.
تلاشهای بسیار زیادی برای توسعه شبکههای برق و همچنین افزایش میزان توان شبکهها صورت گرفته ولی این شبکهها و پستهای برق، توان خاصی دارند و میزان استفاده از آنها بر اساس تعداد خانوارها تنظیم شده است و استفاده بیش از حد از این شبکهها باعث خاموش شدن برق آن محل خواهد شد.
افزایش تراکم جمعیت در مناطق مختلف و همچنین افزایش تعداد وسایل برقی پرمصرف در هر یک از خانهها باعث شده تا میزان سرانه برق مصرفی همواره در حال افزایش باشد و همین موضوع اهمیت صرفهجویی و برنامهریزی برای استفاده از وسایل برقی در ساعات خاص را بیشتر میکند.
لزوم عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعت اوج مصرف
محمدرضا مهرانفر کارشناس برق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از افراد به میزان برق مصرفی تجهیزات الکتریکی خود در هنگام خرید توجه نمیکنند و تنها به مارک و یا توانمندیهای ان دستگاه توجه میکنند و این موضوع باعث میشود تا در برخی منازل وسایل پرمصرف برقی جمع شوند.
وی افزود: هر چند شبکههای برق در سالهای اخیر به خوبی توسعه یافته است و همچنان نیز در نقاط مختلف شاهد این توسعه و افزایش توان برق هستیم ولی مردم نیز همواره در حال افزایش میزان مصرف برق خود هستند که این باعث میشود تا در برخی مواقع شاهد خاموشی برق باشیم.
مهرانفر افزود: در ساعات اوج مصرف که معمولا حوالی غروب است، مردم باید توجه بیشتری به صرفهجویی داشته باشند تا همه مردم بتوانند از برق به خوبی استفاده کنند.
وی خاطرنشان ساخت: در ساعات اوج مصرف باید تلاش کنیم تا از وسایل برقی پرمصرف و غیرضروری کمتر استفاده کنیم؛ استفاده از ماشین لباسشویی، جاروبرقی، چرخ گوشت، آبميوهگيري، اتو و... در این ساعات ضرورتی ندارد و میتوانیم استفاده از این وسایل را در ساعات دیگر روز داشته باشیم.
این کارشناس برق تصریح کرد: اگر میخواهیم که همواره و به صورت مستمر بتوانیم از نعمت برق برخوردار باشیم، باید صرفه جویی و استفاده بهینه از وسایل برقی را در دستور کار قرار دهیم تا کمتر شاهد خاموشیهای ناخواسته در برق باشیم.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از وسایل کممصرف، بیان داشت: باید در خرید همه وسایل برقی به میزان مصرف آنها توجه کنیم و تلاش کنیم تا با مصرف خود مشکلی را برای خود و دیگران ایجاد نکنیم.
مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت انکارناپذیر است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر نیز اظهار داشت: بخش عمدهای از هدر رفت انرژی در بخشهای مختلف ناشی از نهادینه نشدن صرفهجویی است و والدین با دادن اطلاعات و آگاهیهای صحیح به فرزندان خود میتوانند ضمن ارتقای روحیه مسئولیتپذیری در فرزندان به فرهنگسازی آن در جامعه نیز کمک کنند.
سیدرضا رضوی ادامه داد: امروزه کودکان از رفتارهای والدین خود الگو میگیرند و در این راستا والدین میتوانند با مواظبت از رفتار مصرفی خود، ضمن جلوگیری از هدر رفت درآمد خانواده در تضمین آینده فرزندانشان نیز تلاش کنند.
وی بیان کرد: هدف از مدیریت مصرف بهینهسازی برق کاهش مصرف آن نیست بلکه استفاده از بعضی وسایل برقی غیر ضروری در خارج از ساعتهای اوج مصرف و تعدیل در مصرف برق است ضمن اینکه مدیریت مصرف برق در کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست به شدت تاثیرگذار است.
وی اضافه کرد: مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت انکارناپذیر در جامعه امروزی تلقی گردیده و باعث میشود خاموشیهای ناخواسته کاهش یابد و ارائه برق مطمئن به مردم در سایه حفظ و صیانت از تاسیسات برقرسانی و مصرف بهینه انرژی به ویژه در ساعتهای اولیه شب و ظهر حاصل میشود.
ارائه برق مطمئن و حفظ پایداری شبکه نیازمند همکاری همه مردم است
رضوی گفت: در جامعه امروز نحوه استفاده از منبع انرژی بسیار مهم و به کارگیری صحیح و اصولی از آن امری اجتنابناپذیر است زیرا نه تنها به توسعه پایدار کمک میکند بلکه باعث حفظ این ذخائر و بهرهمندی نسل آینده از مواهب الهی نیز میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بوشهر گفت: انرژی برق به عنوان یکی از شاخصهای شدت مصرف انرژی بوده و متوسط سرانه مصرف برق در استان بوشهر بالا است که کاهش این سرانه حداقل به میزان 20 درصد با اعمال روشهای مدیریت مصرف برق در همه بخشها امکانپذیر است.
وی ادامه داد: ارائه برق مطمئن به مردم و حفظ پایداری شبکه که بخش قابل توجهی از آن به همکاری مشترکین برق ارتباط دارد میتواند تداوم برقرسانی به همه شهروندان را در پی داشته باشد.
خاموشیهای ناخواسته در ساعات اوج مصرف
رضوی بیان کرد: بیشتر خاموشیهای ناخواسته در شبکه عمدتاً در ساعات اوج مصرف برق اتفاق میافتد و هم زمانی استفاده از وسایل برقی پر مصرف مثل کولر گازی فشار مضاعفی بر روی شبکههای برق ایجاد میکند و از عمدهترین مضرات بیرویه مصرف کردن برق توسط مشترکان افزایش بار بر روی خطوط و شبکههای برق رسانی، کاهش عمر تجهیزات شبکههای برق و هدر رفتن سوخت نیروگاهها و منابع تولید انرژی است.
وی با تاکید بر اهمیت همکاری مشترکان برق و مصرف صحیح این انرژی حیاتی، صرفه جویی در استفاده از وسایل برقی در ساعات اوج مصرف به ویژه در فصل تابستان را دارای اهمیت خاصی ذکر کرد.
رضوی صرفهجویی و مدیریت مصرف برق را یک ضرورت در جامعه امروزی دانست و از همه هماستانیهای بوشهر درخواست کرد که این شرکت را با همکاری خود در این زمینه یاری دهند تا تابستانی بیدردرسر و خوبی را داشته باشیم و نیز از صاحبان صنایع، صنعتگران و کشاورزان استان بوشهر به خاطر همکاری در ساعات اوج بار با صنعت برق قدردانی کرد.
گزارش: سعید رضائی
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