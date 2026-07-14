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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

عدم تحقق کامل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴

عدم تحقق کامل افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴

گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با وجود تأکید برنامه هفتم پیشرفت برای رفع ناترازی شبکه بانکی، به طور کامل محقق نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی در بررسی نحوه اجرای بند «ض» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود تأکید قوانین بالادستی از جمله برنامه هفتم پیشرفت بر رفع ناترازی و ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها، از ظرفیت قانونی پیش‌بینی‌ شده توسط هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۸ درصد محقق شده است.

به ویژه در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، تعلل صورت گرفته و این بخش از حکم قانونی تا تاریخ رسیدگی، اجرایی نشده و کارگروه مربوط برای پیگیری اجرای دقیق حکم نیز تشکیل نشده است.

کد مطلب 6887445
زهرا علیدادی

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