به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در حالی پا به هفته سوم و پایانی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ می‌گذارد که برخلاف سال‌های گذشته، بیش از آنکه به صعود فکر کند، نگران حفظ جایگاه خود در این رقابت‌هاست. شاگردان روبرتو پیاتزا با تنها 2 پیروزی و 6 شکست در رده چهاردهم جدول ۱۸ تیمی قرار گرفته‌اند و فاصله‌ای اندک با تیم‌های انتهای جدول دارند.

اگرچه روی کاغذ هنوز امکان رسیدن به مرحله نهایی وجود دارد، اما تحقق این سناریو به ثبت نتایجی نزدیک به ایده‌آل و همزمان لغزش چند تیم بالاتر از ایران وابسته است. در مقابل، خطر سقوط کاملاً جدی است؛ چرا که با قطعی بودن حضور چین در مرحله نهایی به عنوان میزبان، دو تیم دیگر انتهای جدول از لیگ ملت‌ها کنار خواهند رفت و همین موضوع رقابت در پایین جدول را به اوج حساسیت رسانده است.

در حال حاضر آرژانتین، کانادا و کوبا نزدیک‌ترین رقبای ایران در پایین جدول هستند و نتایج آن‌ها در هفته پایانی می‌تواند معادلات بقا را تغییر دهد. از سوی دیگر، ایران نیز چهار مسابقه دشوار برابر اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه پیش‌رو دارد؛ دیدارهایی که هر کدام می‌تواند سرنوشت شاگردان پیاتزا را تغییر دهند.

به همین دلیل، هفته سوم برای تیم ملی تنها یک هفته عادی در تقویم لیگ ملت‌ها نیست؛ بلکه چهار مسابقه‌ای است که مشخص می‌کند ایران فصل را با امید به صعود به پایان می‌رساند یا برای حفظ جایگاه خود در لیگ ملت‌ها خواهد جنگید. اکنون هر امتیاز و هر پیروزی، ارزشی فراتر از یک نتیجه معمولی دارد و می‌تواند فاصله میان بقا و سقوط را رقم بزند.

تیم ملی والیبال ایران فردا از ساعت ۱۸ به وقت ایران در اولین مسابقه هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال به مصاف اوکراین می‌رود. برنامه هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۴ تیرماه

ساعت ۱۸؛ ایران – اوکراین

پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه

ساعت ۱۸؛ ایران – آلمان

جمعه ۲۶ تیرماه

ساعت ۲۱:۳۰؛ ایران – اسلوونی

یکشنبه ۲۸ تیرماه

ساعت ۱۴:۳۰؛ ایران – ترکیه

