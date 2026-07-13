به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری می‌شود. مردان والیبال ایران در نخستین دیدار خود در این هفته لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف اوکراین می‌روند که این مسابقه از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز می‌شود. اوکراین که سه بار حضور در قهرمانی مردان جهان را تجربه کرده است، سال ۱۹۹۸ برای نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت کرد و در جایگاه دهم قرار گرفت و در قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۲ نیز با شگفتی سازی هفتم شد.

تیم ملی والیبال اوکراین در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که برای نخستین بار با حضور ۳۲ تیم برگزار شد، در جایگاه بیست و چهارم قرار گرفت. اوکراینی‌ها امسال برای دومین بار در لیگ ملت‌ها حاضر می شوند و در دوره قبلی (۲۰۲۵) در جایگاه دهم قرار گرفتند. این تیم در مرحله مقدماتی فصل قبل شش برد و شش شکست تجربه کرد و از راه یابی به مرحله نهایی بازماند.

تیم ملی والیبال اوکراین امسال سال متفاوتی در لیگ ملت‌ها را تجربه می‌کند و در حال حاضر با پنج برد و سه شکست و کسب ۱۶ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارد. اوکراین در حال حاضر با ۲۴۵.۵۰ امتیاز، رتبه سیزدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال به خود اختصاص داده است.

دو قهرمانی و مدال طلای لیگ اروپا و مدال برنز چلنجرکاپ ۲۰۲۳ در قطر از جمله افتخارات والیبال مردان اوکراین محسوب می‌شود. نام ورزش و به ویژه والیبال اوکراین از سال ۲۰۲۱ که روسیه به این کشور حمله کرد، در رویدادهای بین المللی بیشتر شنیده شده است زیرا در خیلی از مسابقات و به دلیل تحریم روسیه، اوکراین جایگزین روسیه شده است.

رائول لوزانو سرمربی اسبق تیم ملی ایران هم اکنون هدایت تیم ملی والیبال اوکراین را برعهده دارد که شناخت کافی نسبت به والیبال ایران دارد و فهرست شاگردانش در لیگ ملت‌ها به قرار زیر است:

پاسور: سرگئی یوستراتوف، یوری سینیتسیا، ویتالی شچیتکوف و دمیترو دولگوپولوف

مدافع میانی: یوری سمنیوک، ماکسیم دروزد، آندری چلنیاک، دنیس ولتسکی، ولادیسلاو شچوروف، روسلان چرواتیوک، میکولا کوتس، والری تودوآ و الکساندر کوال

قطر پاسور: واسیل توپچی، الکساندر بویکو، ماکسیم تونکونوه، دمیترو شاپووال و دانیلو یوریوکین

دریافت کننده قدرتی: اوله پلوتنیتسکی، اوگنی کیسیلیوک، ایلیا کوالف، الکساندر نالوژنی، تیموفی پولویان، دمیترو یانچوک، اوگنی بویکو، ادوارد شتریک و میکیتا لوبان

لیبرو: الکساندر بویکو، یاروسلاو پامپوشکو و میکولا دژول

تیم ملی والیبال ایران نیز در حال حاضر با دو برد و ۹ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول مرحله مقدماتی لیگ ملت ها است. مردان والیبال ایران همچنین با ۲۱۲.۴۵ امتیاز، جایگاه هجدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی را در اختیار دارند و اولویت نخست والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها حفظ سهمیه لیگ ملت‌ها است.

مردان والیبال کشورمان نیز با نفرات زیر در هفته سوم لیگ ملت‌ها به مصاف حریفان می‌روند:

پاسور: عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور

قطرپاسور: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده‌ قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی

مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، شایان محرابی و نیما باطنی

لیبرو: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

دو تیم ملی والیبال ایران و اوکراین در حالی پا به میدان مسابقه می گذارند که پیش از این دیدار دو بار دیگر در طول تاریخ به مصاف یکدیگر رفتند که نخستین بار در سال ۲۰۲۳ و در رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس بود و اوکراین سه بر صفر به پیروزی رسید.

دو تیم سال گذشته و در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها نیز برای دومین بار به مصاف یکدیگر رفتند و شاگردان روبرتو پیاتزا در ریودوژانیرو سه بر دو این تیم را شکست دادند و امسال نیز در بلگراد در اندیشه کسب دومین برد خود مقابل اوکراین در لیگ ملت‌ها هستند.

با توجه به اینکه احتمال صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی لیگ ملت‌ها در صورت کسب چهار برد متوالی در هفته سوم، حدود ۷۰ درصد است، دیدار با اوکراین اهمیت ویژه ای دارد و پیروزی در این مسابقه را کارشناسان ۶ امتیازی می‌دانند.