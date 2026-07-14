تیم ملی والیبال اسیر جنگی نیست/ به بازیکنان باید فرصت داد

عادل غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی در در دو هفته نخست لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ گفت: درباره تیم ملی خیلی نمی‌خواهم صحبت خاصی انجام دهم. تیم ملی هر کشور در هر شرایطی باید مورد احترام باشد. به نظر من، بازیکنانی که امروز در تیم ملی حضور دارند، تا روزی که پیراهن تیم ملی را بر تن دارند و حتی پس از آن نیز، همگی شایسته احترام هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته هم گفته بودم که باید صبور باشیم و ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد. نباید با عجله تیم ملی را تحت فشار قرار داد. به اعتقاد من بازیکنان باکیفیت و بسیار خوبی در تیم ملی حضور دارند و می‌توانند در آینده اتفاقات بسیار خوبی را رقم بزنند و به موفقیت برسند.

مربی تیم ملی والیبال درباره دیدارهای هفته سوم لیگ ملت‌ها نیز اظهار کرد: مسابقات بسیار سختی در پیش داریم و امیدوارم بهترین نتایج برای تیم ملی رقم بخورد. در هر صورت، چه کسانی که منتقد هستند و چه کسانی که از تیم تعریف و تمجید می‌کنند، امیدوارم قضاوت‌هایشان از روی احساس نباشد و با عقلانیت انجام شود.

غلامی تصریح کرد: من در اردوی تیم ملی حضور داشتم و شرایط را از نزدیک لمس کردم. به نظر من، همه بازیکنان با تمام وجود تلاش می‌کنند. واقعاً برخی مسائل شاید برای خیلی از افراد قابل درک نباشد. این تیم با بسیاری از تیم‌هایی که اکنون در لیگ ملت‌ها حضور دارند، تفاوت دارد. بازیکنان ما نزدیک به دو ماه است که از خانواده‌های خود دور هستند. در حالی که شرایط بسیاری از تیم‌های دیگر به گونه‌ای است که یا خانواده‌هایشان در کنار آنها حضور دارند یا حداقل پس از هر هفته مسابقات به کشورشان بازمی‌گردند و از نظر روحی شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند.

وی افزود: بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی اسیر جنگی نیستند که در چنین شرایط سختی قرار بگیرند و از سوی دیگر این حجم از فشار نیز به آنها وارد شود. به اعتقاد من تیم ملی، فارغ از اینکه چه کسی سرمربی آن باشد و چه بازیکنانی در آن حضور داشته باشند، باید برای همه محترم باشد و باید به این تیم فرصت داد تا در آرامش و تمرکز کار خود را انجام دهد.

مربی سابق تیم ملی والیبال ادامه داد: در نهایت اگر نتیجه‌ای که انتظارش را داشتیم به دست نیامد، آن زمان باید عملکرد تیم به صورت کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود نقاط قوت و ضعف کجا بوده است و در آینده برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. نباید هر مربی یا هر بازیکنی که وارد تیم ملی می‌شود، بلافاصله تحت فشار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: خود من زمانی که در تیم ملی بازی می‌کردم، در ۳۰ سالگی به ما می‌گفتند این بازیکنان پیر شده‌اند و دیگر تمام شده‌اند، اما امروز همان افراد می‌گویند چرا اندرسون در ۴۰ سالگی برای تیم ملی بازی می‌کند و چرا ما بازیکن ۴۰ ساله در تیم ملی نداریم. به نظر من در این زمینه نوعی بلاتکلیفی در فضای جامعه و نگاه‌ها وجود دارد و این موضوع نیز از سایر مسائل کشور جدا نیست. فکر می‌کنم باید به یک جمع‌بندی درست در این زمینه برسیم.

غلامی درباره شرایط فنی تیم ملی نیز گفت: به نظرم تیم ملی نه تیمی جوان است و نه تیمی پیر؛ بلکه تیمی باتجربه و خوب است. بازی‌هایی هم که انجام داده قابل قبول بوده است. تنها موضوعی که به اعتقاد من باید بهتر شود این است که بازیکنانی که روی آنها حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم و از کیفیت بالایی برخوردار هستند، در امتیازهای ۲۰ به بالا نقش تعیین‌کننده‌تری در سرنوشت مسابقات داشته باشند.

وی افزود: معمولا تیم تا امتیازهای ۲۰ یا ۲۲ بازی بسیار خوبی ارائه می‌دهد، اما از آن به بعد زمانی که نتیجه مسابقه تعیین می‌شود، بازیکنانی که باید در آن لحظات تصمیم‌گیرنده باشند باید با شجاعت و اعتماد به نفس بیشتری تصمیم بگیرند تا بتوانیم در آن امتیازهای حساس موفق عمل کنیم. به نظر من تیم ملی والیبال ایران بازی‌های بسیار خوبی ارائه می‌دهد و امیدوارم در آینده اتفاقات خوبی برای والیبال کشورمان رقم بخورد. با امکانات و شرایطی که امروز در کشور وجود دارد، فکر می‌کنم حتی اولویت اصلی مردم ورزش و والیبال نباشد، اما همین بازیکنان در این شرایط سخت تلاش می‌کنند والیبال را زنده نگه دارند و اگر حتی تعداد اندکی از مردم هم مسابقات را دنبال می‌کنند، بتوانند باعث خوشحالی آنها شوند.