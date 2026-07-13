مردان والیبال ایران وارد بلگراد شدند

/ شاگردان پیاتزا بلافاصله تمرینات را شروع کردند
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ - ۱۴:۱۲ اخبارگزارشلیگ ملتهای 2026مسابقات
به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ ملتهای ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهرهای بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با برگزاری ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد.
ملیپوشان ایران که روز پنجشنبه یازدهم تیرماه اردوی برون مرزی خود را در کلادوو کشور صربستان آغاز کرده بودند، ساعت هشت صبح امروز (دوشنبه ۲۲ تیر) این شهر را ترک کردند تا راهی بلگراد شوند.
کاروان تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۲ ظهر امروز به وقت محلی به هتل محل اسکان خود در بلگراد رسید تا بلافاصله بعد از ناهار راهی سالن تمرین شود و از ساعت ۱۴ تمرین توپی خود را آغاز کند.
شاگردان روبرتو پیاتزا در هفته سوم لیگ ملتها به ترتیب به مصاف تیمهای اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) میروند.
فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم لیگ ملتها به شرح زیر است:
پاسورها: عرشیا بهنژاد و ایلشن داوودیپور
قطرپاسورها: علی حاجیپور و محسن دلاوری
دریافتکنندههای قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، مبین نصری، علی حقپرست و سید متین حسینی
مدافعان میانی: محمد ولیزاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، شایان محرابی و نیما باطنی
لیبروها: محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته
همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدیراد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری (ماساژور)، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران را تشکیل میدهند.
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