واکنش پیاتزا به بازی پراشتباه شاگردانش مقابل اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا بعد از شکست تیم ملی والیبال ایران مقابل اوکراین در هفته سوم لیگ ملتها، اظهار داشت: نظر من این است که میتوانستیم شروع بهتری داشته باشیم؛ بهویژه در ابتدای ست اول و ست دوم. همچنین در آغاز ست چهارم هم میتوانستیم عملکرد بهتری ارائه دهیم. این موضوعی است که واقعاً توضیح دادنش آسان نیست.
وی تاکید کرد: درست است که در ابتدای ستها معمولاً پلوتنیتسکی سرویس میزد؛ به نظر من او در حال حاضر یکی از بهترین سرویسزنهای لیگ ملتهاست. اما این بهتنهایی دلیل کافی نیست.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: توانستیم برخی از مشکلات را برطرف کنیم. باید یاد بگیریم که بعضی اشتباهات را بپذیریم، اما گاهی اشتباهاتی مرتکب میشویم که اصلاً در حد و اندازه تیم ایران نیست. انگار برای ما فرقی ندارد و میگوییم “اشتباه است، پیش میآید”، در حالی که نباید اینطور باشد. باید بتوانیم کارهای درست را بهتر از حریف انجام دهیم. صرفاً همسطح حریف بودن کافی نیست؛ باید از او بهتر باشیم. این دیدگاه و باور من است.
مردان والیبال ایران از ساعت ۱۸ فردا (پنج شنبه ۲۵ تیر) در دهمین مسابقه خود در لیگ ملتها ۲۰۲۶ به مصاف آلمان میرود.
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