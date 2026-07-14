به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری می‌شود. مردان والیبال ایران در نخستین دیدار خود در این هفته لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف اوکراین می‌روند که این مسابقه از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز می‌شود. نتیجه این دیدار اهمیت زیادی برای دو تیم دارد به همین دلیل کارشناسان به آن مسابقه ۶ امتیازی می‌گویند.

اگر جدول عملکرد انفرادی بازیکنان را برای این دیدار بررسی کنیم، فاصله دو تیم به اندازه جایگاهشان در جدول نیست؛ حتی در برخی پست‌ها، ایران برتری محسوسی نسبت به حریف دارد.

به عنوان مثال در پست پاسور، ایران دست بالا را دارد. عرشیا به‌نژاد تاکنون ۲۱۰ پاس موفق ثبت کرده و با میانگین ۲۶.۲۵ پاس موفق در هر مسابقه در رتبه هفتم بهترین پاسورهای لیگ ملت‌ها قرار دارد. در مقابل، «یوری سینیتسیا» پاسور اوکراین با ۱۶۰ پاس موفق و میانگین ۲۰ پاس موفق در هر مسابقه در رتبه سیزدهم است. این اختلاف نشان می‌دهد که سرعت و کیفیت توزیع توپ در تیم ایران، حداقل بر اساس آمار، عملکرد بهتری نسبت به اوکراین داشته است.

از سوی دیگر تقابل علی حاجی‌پور و واسیل توپچی قطر پاسورها یکی از جذاب‌ترین دوئل‌های این مسابقه خواهد بود. حاجی‌پور در مجموع دو هفته این مسابقات ۱۱۰ امتیاز کسب کرده است که شامل ۹۳ امتیاز حمله، ۱۲ دفاع و پنج امتیاز سرویس بوده است. این ملی پوش کشورمان ۵۴.۷۱ درصد موفقیت در حمله ثبت کرده است. واسیل توپچی نیز ۱۱۵ امتیاز شامل ۹۵ امتیاز حمله، ۱۲ دفاع و ۸ امتیاز سرویس و موفقیت ۵۴.۶۰ درصدی در حمله به دست آورده است. توپچی تنها پنج امتیاز بیشتر از حاجی پور کسب کرده اما این اختلاف بیشتر به تعداد حملات مربوط می‌شود. از نظر درصد موفقیت در حمله، دو بازیکن تقریباً عملکردی مشابه داشته‌اند.

در پست دریافت کننده قدرتی، دو تیم ایران و اوکراین متکی به ستاره‌های خاص خود هستند. علی حق‌پرست با ۹۷ امتیاز شامل ۸۷ حمله، دو دفاع و ۸ سرویس کسب شده و ۵۳.۰۵ درصد موفقیت در حمله یکی از مؤثرترین دریافت‌کننده‌های لیگ است. همچنین پوریا حسین‌خانزاده نیز با مجموع ۸۵ امتیاز شامل ۷۳ امتیاز حمله، سه دفاع و ۹ امتیاز مستقیم سرویس عملکرد قابل قبولی داشته است.

در سوی دیگر میدان، دمیترو یانچوک با ۹۸ امتیاز کسب کرده یکی از مهره‌های کلیدی اوکراین است، اما ویژگی اصلی او جای دیگری است؛ یانچوک با ۱۶ امتیاز مستقیم سرویس، بهترین سرویس‌زن لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه قدرت حمله دو تیم نزدیک به هم است، اما اوکراین در سرویس یک سلاح ویژه در اختیار دارد.

اگر بخواهیم یک بخش را به عنوان نقطه قوت اصلی اوکراین معرفی کنیم، بدون تردید دفاع روی تور خواهد بود. یوری سمنیوک با ۲۲ دفاع مستقیم، سومین مدافع برتر لیگ ملت‌ها در سال ۲۰۲۶ است. ولادیسلاو شچوروف نیز ۱۴ دفاع ثبت کرده و توپچی هم از پست قطر پاسور ۱۲ دفاع داشته است. در ایران، بهترین آمار دفاعی متعلق به علی حاجی پور با ۱۲ دفاع مستقیم است. این اختلاف نشان می‌دهد اوکراین یکی از بهترین تیم‌های لیگ در مهار حملات حریف روی تور است و مهاجمان ایران برای عبور از این دیوار بلند، کار دشواری خواهند داشت.

در بخش سرویس نیز آمار به سود اوکراین است. دمیترو یانچوک با ۱۶ امتیاز مستقیم سرویس در صدر لیگ ملت ها قرار دارد. توپچی و پلوتنیتسکی نیز هر کدام ۸ امتیاز مستقیم سرویس کسب کرده‌اند. در تیم ایران، پوریا حسین‌خانزاده با ۹ امتیاز مستقیم سرویس بهترین عملکرد را داشته و حق‌پرست نیز هشت امتیاز کسب کرده است. با وجود عملکرد خوب سرویس‌زن‌های ایران، حضور بهترین سرویس‌زن لیگ در ترکیب اوکراین می‌تواند دریافت اول ایران را تحت فشار قرار دهد.

یکی از بخش‌هایی که عملکرد ایران نسبت به اوکراین برتری محسوسی دارد، عملکرد لیبروها در دریافت و توپ‌گیری است. محمدرضا حضرت‌پور تاکنون عنوان هشتمین توپ‌گیر برتر لیگ ملت ها را با ۵۸ توپگیری و عنوان چهارمین دریافت‌کننده برتر مسابقات را با ۴۹ دریافت موفق در اختیار دارد. در طرف مقابل، یاروسلاو پامپوشکو در دریافت در رتبه‌های پایین‌تری قرار دارد و تنها ۲۷ دریافت موفق ثبت کرده است و در توپ‌گیری نیز با ۴۰ توپ گیری فاصله قابل توجهی با حضرت‌پور دارد. این موضوع می‌تواند در رالی‌های طولانی و مدیریت توپ‌های برگشتی به سود ایران تمام شود.

بررسی آمارهای انفرادی لیگ ملت‌ها نشان می‌دهد این مسابقه بیش از آنکه تقابل تیم پنجم و چهاردهم جدول باشد، نبرد دو تیم با نقاط قوت متفاوت است. ایران در پاس، دریافت و توپ‌گیری برتری نسبی دارد و از بازیکنانی چون عرشیا به‌نژاد، محمدرضا حضرت‌پور و علی حاجی پور بهره می‌برد که در میان برترین‌های لیگ قرار گرفته‌اند. در طرف مقابل، اوکراین با تکیه بر دفاع روی تور، سرویس‌های تهاجمی و زوج خطرناک توپچی و یانچوک به دنبال ادامه شگفتی‌سازی خود خواهد بود.

در نهایت، نتیجه این دیدار بیش از هر چیز به این بستگی دارد که کدام تیم بتواند نقطه قوت خود را به حریف تحمیل کند؛ اگر ایران بتواند از فشار سرویس‌های اوکراین عبور کند و با پاس‌های متنوع سرعت حمله را بالا ببرد، شانس بالایی برای کسب سومین پیروزی خود خواهد داشت. اما اگر دیوار دفاعی اوکراین و سرویس‌های مخرب این تیم جریان بازی را در اختیار بگیرد، مأموریت شاگردان پیاتزا دشوارتر از همیشه خواهد بود.