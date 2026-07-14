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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

پرداخت تسهیلات احداث مسکن روستایی تسریع شود

پرداخت تسهیلات احداث مسکن روستایی تسریع شود

اردبیل- استاندار اردبیل بر تسریع در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی، باید پرداخت‌ها در اسرع وقت انجام شود تا از افزایش هزینه و تورم جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی روند پرداخت تسهیلات مسکن روستایی اظهار کرد: تأمین نقدینگی در شرایط فعلی هم برای واحدهای تولیدی و اقتصادی و هم برای پروژه‌های عمرانی با هدف تکمیل روند اجرا، در کمترین زمان انجام شود.

وی با اشاره به جذب سهمیه ۷۰درصدی استان اردبیل در زمینه تسهیلات مسکن روستایی برای ۱۴هزار واحد روستایی، بر تلاش برای ارتقای این میزان تأکید کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به محدودیت فصل کاری با توجه به شرایط جوی استان، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را در تکمیل واحدها پیش از فصل سرد دارای اهمیت دانست.

امامی یگانه تصریح کرد: باید تلاش شود با پیگیری و سرعت‌بخشی به روند پرداخت تسهیلات، رتبه استان در این خصوص در بین ۱۰ استان برتر کشور باشد.

گفتنی است در پایان این نشست از تعدادی از مسؤولان بانک‌های عامل استان اردبیل در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی تجلیل شد.

کد مطلب 6887469

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