اجرای سند توسعه بخش تعاون در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جلسه شورای تعاون استان با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون اظهار کرد: استان اردبیل دارای ۲هزار و ۲۰۰ تعاونی فعال با ۲۰هزار فرصت شغلی و ۹۵هزار عضو بوده و لازم است با برنامه‌ریزی هدفمند، از این ظرفیت ارزشمند در مسیر توسعه اقتصادی استان به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

وی از اجرای سند توسعه بخش تعاون استان اردبیل در سال جاری خبر داد و افزود: توسعه آموزش و ترویج فرهنگ تعاون، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش سهم بخش تعاون در تولید ناخالص استان و گسترش تعاونی‌ها در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین محورهای این سند خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تهیه اطلس سرمایه‌گذاری بخش تعاون، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و توسعه مراکز آموزشی تعاون از جمله راه‌اندازی ۱۰ هنرستان جوار صنعت را از دیگر برنامه‌های اجرایی استان برشمرد.

خلیلی همچنین احیای تعاونی‌های راکد و ارتقای سهم تعاونی‌ها در فعالیت دستگاه‌های مرتبط با حوزه تولید و خدمات تا سقف ۲۵درصد را از اولویت‌های سند توسعه بخش تعاون عنوان کرد.

وی تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۱۵درصد نقدینگی و منابع تأمین مالی استان به سمت بخش تعاون هدایت خواهد شد و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، تخفیف در نرخ سود تسهیلات، کاهش کارمزد خدمات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، از مهم‌ترین مشوق‌های دولت برای حمایت از توسعه تعاونی‌ها به‌شمار می‌رود.

