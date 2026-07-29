حساب ۱۰۰ امام پشتوانه ساخت ۵۹۰۰ واحد مسکن امید در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی صبح چهارشنبه در همایش «تبیین جایگاه حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره)» اظهار کرد: حساب ۱۰۰ حضرت امام، تنها یک شماره حساب بانکی نیست، بلکه نماد همدلی و اعتماد مردم به نظام و انقلاب است.

وی با اشاره به برکات این سنت حسنه افزود: به مدد این اعتماد عمومی، تاکنون بیش از پنج هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در روستاها و شهرهای استان احداث شده و یا کمک هزینه ساخت به متقاضیان پرداخت گردیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: این موفقیت مرهون تلاش همکاران بنیاد مسکن، راهنمایی های نماینده ولی فقیه، رئیس بنیاد مسکن، استاندار و نمایندگان محترم مجلس است که با نامگذاری زیبای «مسکن امید»، امید را به کانون خانوادههای محروم بازگرداندند.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش، گامی مؤثر در گسترش مشارکت خیرین و نیکوکاران استان و کاهش دغدغه های مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.