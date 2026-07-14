به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه صادرات و واردات لنج‌های تجاری شهرستان با حضور رضا شهیدیان، فرماندار شهرستان سیریک، اعضای شورای تأمین، اعضای شورای اداری شهرستان و اعضای تعاونی لنج‌داران بندر سیریک و بندر کوهستک، در محل فرمانداری برگزار شد.

رضا شهیدیان فرماندار سیریک در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند لنج‌داران در تأمین کالاهای اساسی کشور به‌ویژه در شرایط جنگ، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مطالبات این قشر زحمتکش تأکید کرد و اظهار داشت: خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و رفع موانع پیش روی فعالان حوزه تجارت دریایی، مستلزم هماهنگی، انسجام و همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.

وی با اشاره به ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری، افزود: با موافقت مدیرکل استاندارد استان هرمزگان، از امروز شرکت نمونه‌بردار اداره‌کل استاندارد به‌صورت مستقر در شهرستان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا فرآیند نمونه‌برداری کالاها و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

فرماندار شهرستان سیریک همچنین بر لزوم مدیریت زمان در فرآیند تخلیه و ترخیص کالا تأکید کرد و گفت: ادارات بندر و دریانوردی، گمرک و استاندارد موظف هستند با هماهنگی و تعامل مؤثر، به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کنند که مدت زمان تخلیه کامل لنج‌ها از زمان ورود به بندر، از ۱۲ روز تجاوز نکند.

نماینده عالی دولت در شهرستان سیریک در ادامه با تأکید بر ضرورت وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه ابهام یا اعتراض، موضوع باید صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات بررسی و تعیین تکلیف شود و از هرگونه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای، ایجاد وقفه یا اطاله در روند رسیدگی به امور مردم به‌طور جدی پرهیز شود.

شهیدیان در پایان با اشاره به نقش مهم لنج‌داران در اقتصاد و معیشت منطقه خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قوانین، تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و استقرار فرآیندهای شفاف و منظم، زمینه رفع بخش قابل توجهی از مشکلات لنج‌داران را فراهم کرده و موجب تسهیل فعالیت این قشر شریف و اثرگذار خواهد شد.