توسعه اقتصادی و رونق اشتغال در ایلام نیازمند کار علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی اقتصادی و جلسه شورای اشتغال استان، با اشاره به اهمیت نقش دانشگاهها و مراکز علمی در حل مسائل اقتصادی، اظهار داشت: یکی از مهمترین اقداماتی که میتواند به بهبود شاخصهای اقتصادی استان کمک کند، تشکیل یک کمیته تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، صاحبنظران، متخصصان و حتی منتقدان است تا با نگاهی علمی و کارشناسی، برای مسائل پیچیده اقتصادی استان راهکار ارائه دهند و این کمیته میتواند به عنوان یک اتاق فکر، به دستگاههای اجرایی در تصمیمگیریهای کلان کمک کند.
وی با بیان اینکه شاخصهای اقتصادی مانند تورم، بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی به یکدیگر گره خوردهاند و حل هر کدام نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است، افزود: تورم یکی از پیچیدهترین چالشهای اقتصادی است که نیازمند ترکیبی از سیاستهای پولی، مالی و ساختاری است و باید با مدیریت صحیح انتظارات و کنترل بازار، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کرد.
استاندار ایلام با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین ظرفیتهای استان، منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران است، تصریح کرد: این منطقه میتواند به عنوان یک فرصت بینظیر برای توسعه اقتصادی استان و کشور عمل کند و با جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، زمینههای اشتغال پایدار و رونق تجارت مرزی را فراهم آورد و در این مسیر، استفاده از نظرات کارشناسی دانشگاهها و صاحبنظران اقتصادی میتواند به شناسایی و بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها کمک شایانی کند.
کرمی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور و تحریمهای ظالمانه، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرتمندترین ابرقدرتهای جهان ایستاده است و در چنین شرایطی، وحدت ملی، امنیت پایدار و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، کلید عبور از مشکلات اقتصادی است و باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، از جمله بخش کشاورزی و مبادلات تجاری، گامهای مؤثری در جهت خودکفایی و شکوفایی اقتصادی برداریم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی استان، ریشه در عدم هماهنگی بین دستگاهها دارد، خاطرنشان کرد: باید با تشکیل جلسات منظم کارشناسی و استفاده از نظرات متخصصان، برای هر شهرستان بر اساس ظرفیتهای خاص آن، برنامهریزی دقیقی انجام شود و این رویکرد، همراه با شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق به مردم، میتواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینهساز مشارکت بیشتر مردم در برنامههای اقتصادی شود.
استاندار ایلام در پایان با تأکید بر اینکه معیشت مردم و حوزههای سلامت، از اولویتهای اصلی دولت است، گفت: با هماهنگی و همدلی همه دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، میتوان بر چالشهای اقتصادی غلبه کرد و شرایط مطلوبی را برای مردم شریف استان ایلام که همواره در دفاع از مرزها و آرمانهای انقلاب نقش آفرین بودهاند، فراهم آورد.
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