به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در ادامه عملیات گسترده و هوشمندانه طرح ملی «حکاک» جهت صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی، یگان حفاظت از اراضی استان لرستان موفق شد طی یک عملیات دقیق و هماهنگ، شش هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی منطقه «باغ نو» در حوزه «سراب نیلوفر» شهرستان خرم‌آباد با حضور مدیر امور اراضی استان، عوامل نیروی انتظامی و سایر عوامل مرتبط را از تصرف غیرقانونی آزادسازی کند.

وی افزود: هدف اصلی طرح عملیاتی «حکاک»، بازگشت اراضی مصادره شده یا تصرف شده به چرخه تولید و جلوگیری از نابودی اراضی حاصلخیز است. در عملیات اخیر در منطقه «باغ نو»، با شناسایی دقیق تخلفات و استناد به تبصره دو ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اراضی مذکور که باهدف ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری از حالت کشاورزی خارج شده بود، شناسایی و عملیات آزادسازی در آن‌ها با قاطعیت به انجام رسید.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان، هشدار داد: به‌تمامی شهروندان و سرمایه‌گذاران اکیداً توصیه می‌شود که پیش از هرگونه اقدام برای تغییر کاربری یا ساخت‌وساز، مراجع قانونی را بررسی کنند. طرح «حکاک» در تمامی نقاط استان با برخورداری از تیم‌های متخصص و نظارت دقیق، با سرعت و دقت بالا ادامه خواهد داشت تا از هرگونه آسیب به بافت کشاورزی استان جلوگیری شود.

سرهنگ بوستان‌افروز با تأکید بر ماهیت هوشمند این طرح، افزود: امروزه با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نظارتی و نقشه‌های کاداستر، هیچ تخلفی از دید یگان حفاظت پنهان نمی‌ماند. طرح حکاک به معنای برخورد بی‌رحمانه با متصرفانی است که با بی‌توجهی به قوانین حفاظتی، میراث زمین‌های حاصلخیز استان را به خطر می‌اندازی. این عملیات در «باغ نو»، تنها شروع زنجیره‌ای از اقدامات گسترده‌تر در سراسر لرستان است.