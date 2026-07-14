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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

چالش تأمین ارز در صنعت بهداشتی و آرایشی کشور

چالش تأمین ارز در صنعت بهداشتی و آرایشی کشور

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، یکی از چالش‌های اصلی صنعت بهداشتی و آرایشی کشور را تأمین ارز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه، با عنوان این مطلب که برخی از شرکت‌های داخلی حضور موفقی در بازارهای منطقه دارند، اظهار داشت: سازمان غذا و دارو از توسعه فعالیت‌های صادراتی آنها حمایت می‌کند تا سهم محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای افزایش یابد.

وی با بیان اینکه صنعت آرایشی و بهداشتی کشور از توان تولیدی مطلوبی برخوردار است، گفت: مهم‌ترین عامل در این حوزه، پاسخگویی به سلایق متنوع مصرف‌کنندگان است. تولیدکنندگان داخلی باید با ارتقای کیفیت، نوآوری و تنوع محصولات، توان رقابت با برندهای خارجی را حفظ کنند؛ موضوعی که علاوه بر تقویت بازار داخلی، زمینه حضور گسترده‌تر در بازارهای بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان، اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی این صنعت، تأمین ارز است. فرآیند تخصیص ارز در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در اختیار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و سازمان غذا و دارو نقش مستقیمی در این زمینه ندارد، اما پیگیری و حمایت از مطالبات تولیدکنندگان را در تعامل با دستگاه‌های مسئول دنبال می‌کند.

کد مطلب 6887519
حبیب احسنی پور

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