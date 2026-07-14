چالش تأمین ارز در صنعت بهداشتی و آرایشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه، با عنوان این مطلب که برخی از شرکتهای داخلی حضور موفقی در بازارهای منطقه دارند، اظهار داشت: سازمان غذا و دارو از توسعه فعالیتهای صادراتی آنها حمایت میکند تا سهم محصولات ایرانی در بازارهای منطقهای افزایش یابد.
وی با بیان اینکه صنعت آرایشی و بهداشتی کشور از توان تولیدی مطلوبی برخوردار است، گفت: مهمترین عامل در این حوزه، پاسخگویی به سلایق متنوع مصرفکنندگان است. تولیدکنندگان داخلی باید با ارتقای کیفیت، نوآوری و تنوع محصولات، توان رقابت با برندهای خارجی را حفظ کنند؛ موضوعی که علاوه بر تقویت بازار داخلی، زمینه حضور گستردهتر در بازارهای بینالمللی را نیز فراهم میکند.
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره مهمترین دغدغه تولیدکنندگان، اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی این صنعت، تأمین ارز است. فرآیند تخصیص ارز در حوزه فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در اختیار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و سازمان غذا و دارو نقش مستقیمی در این زمینه ندارد، اما پیگیری و حمایت از مطالبات تولیدکنندگان را در تعامل با دستگاههای مسئول دنبال میکند.
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