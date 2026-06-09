قیمت نفت برنت کاهشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق داده های منتشر شده در سایت اویل پرایس (OilPrice.com)، قیمت نفت برنت در معاملات روز جاری روند نزولی داشته است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت برای قرارداد آگوست، بامداد یکشنبه به وقت آمریکا، با ۱.۱۰ درصد کاهش به ۹۳.۲۲ دلار رسید. این کاهش در حالی ثبت می‌شود که نمودارهای این سامانه نشان از خروج قیمت از کانال ۹۸ تا ۱۰۰ دلاری دارد.

طبق گزارش اویل پرایس که در ساعت ۰۱:۲۱ به وقت مرکزی آمریکا (CDT) مورخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ به‌روز شده، نفت برنت در معاملات زودهنگام آسیا تحت فشار سودگیری معامله‌گران و ابهام‌های مربوط به تقاضای فصلی قرار گرفته است.

ابزارهای تحلیلی اویل پرایس نشان می‌دهد که محدوده ۹۲ دلاری هم‌اکنون به عنوان سطح حمایت اصلی مطرح است.