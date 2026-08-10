به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالمهدی میرپور با اشاره به رفع نقص فنی چاه شماره ۲ شهر بیرم اظهار کرد: این چاه یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب شهر بیرم محسوب می‌شود و حدود ۶۰ درصد آب مورد نیاز مشترکان این شهر را تأمین می‌کند.

وی افزود: بروز نقص فنی و سوختگی الکتروپمپ این چاه می‌توانست روند تأمین آب شرب شهر را با اختلال مواجه کند، از این رو نیروهای عملیاتی و فنی امور آبفا لارستان بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند و عملیات تعمیر و تعویض الکتروپمپ را آغاز کردند.

مدیر امور آبفا لارستان ادامه داد: با بسیج امکانات و تلاش مستمر نیروهای عملیاتی و فنی، عملیات رفع نقص و تعویض الکتروپمپ در کمتر از ۷۲ ساعت به پایان رسید و چاه شماره ۲ مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شد.

میرپور تصریح کرد: بازگشت سریع این منبع به مدار موجب شد پایداری آب شرب حدود ۴ هزار مشترک شهر بیرم برقرار شود و از تداوم و گسترش اختلال در شبکه آبرسانی این شهر جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت سریع حوادث در تأسیسات آبرسانی گفت: بازگرداندن منابع و تأسیسات به مدار بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن از اولویت‌های مجموعه آبفا است.

مدیر امور آبفا لارستان خاطرنشان کرد: در این حادثه نیز حضور به‌موقع نیروها، برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی عوامل عملیاتی و فنی موجب شد عملیات رفع نقص و بازگشت چاه به مدار در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.