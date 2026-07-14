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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

ترکیب مرحله نیمه نهایی لیگ تنیس روی میز مشخص شد

ترکیب مرحله نیمه نهایی لیگ تنیس روی میز مشخص شد

با پایان مرحله سوم رقابت‌های مرحله مقدماتی لیگ برتر تنیس روی میز، ترکیب چهار تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی این مسابقات مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور که از جمعه گذشته (۱۹ تیر) با حضور ۷ تیم در اصفهان آغاز شد، بعد از چهار روز با نهایی شدن رده بندی تیم ها و مشخص شدن تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی به پایان رسید.

در پایان این مرحله از مسابقات تیم های سپاهان (۲۴/۵ امتیاز)، پتروشیمی بندر امام (۲۱ امتیاز) و مناطق نفت‌خیز جنوب (۱۸/۵ امتیاز) و رعد پدافند هوایی (۱۵/۵ امتیاز) در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند و راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

مرحله نیمه نهایی ۲۹ تیر در تهران برگزار می شود. در این مرحله از مسابقات دو تیم سپاهان و رعد پدافند هوایی رو در روی هم قرار می گیرند و تیم های پتروشیمی و مناطق نفت خیز جنوب هم با هم دیدار می کنند.

پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی لیگ تنیس روی میز است.

کد مطلب 6887571

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