به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود مرحله پلی آف سی و چهارمین دوره رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور به صورت فشرده و طی دو روز با برگزاری دیدارهای رفت و برگشت نیمه نهایی و فینال پیگیری شود اما این برنامه اولیه دستخوش تغییراتی شد.

پیش از این مقرر شده بود که دیدارهای مرحله نیمه نهایی روز ۲۹ تیر برگزار شود اینگونه در نوبت صبح دیدار رفت و در نوبت عصر دیدار برگشت برگزار شود و مشابه همین برنامه برای دیدارهای رفت و برگشت فینال در روز ۳۰ تیر اجرا شود اما با درخواست تیم ها و بررسی های تکمیلی، این برنامه به برگزاری جداگانه دیدارهای رفت و برگشت هر مرحله تغییر کرد.

بر این اساس، نیمه نهایی لیگ برتر تنیس روی میز از امروز (شنبه ۲۷ تیر) با برگزاری دیدارهای رفت آغاز می شود و روز یکشنبه هم دیدارهای برگشت این مرحله برگزار خواهند شد. روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲۹ و ۳۰ تیر) هم دیدارهای رفت و برگشت فینال برگزار می شود.

در مرحله نیمه نهایی لیگ تنیس روی میز دو تیم سپاهان و رعد پدافند هوایی رو در روی هم قرار می گیرند و تیم های پتروشیمی و مناطق نفت خیز جنوب هم با هم دیدار می کنند.

پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی لیگ تنیس روی میز است.

آکادمی تنیس روی میز تهران محل برگزاری این دیدارها خواهد بود.