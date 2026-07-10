از سرگیری لیگ تنیس روی میز بعد از ٥ ماه/ رقابت برای تعیین ٤ تیم برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم سی و چهارمین دوره لیگ تنیس روی میز مردان از امروز (جمعه ١٩ تیر) با حضور ٧ تیم در اصفهان آغاز می شود و تا ٢٣ تیر ادامه خواهد داشت.

این مرحله از مسابقات در حالی برگزار می شود که دیدارهای مرحله اول و دوم این فصل دی و بهمن سال گذشته به ترتیب در تهران و اصفهان برگزار شد، اینگونه برنامه ریزی شده بود که مرحله سوم اسفند برگزار شود اما حمله صهیونی -آمریکایی و جنگ رمضان، منجر به لغو مسابقات شد.

بدین ترتیب مرحله سوم لیگ تنیس روی میز بعد از ٥ ماه وقفه برگزار می شود، در این مرحله تیم های شرکت کننده دیدارهای خود را در قالب دور دوم تا هفتم برگشت پیگیری می کنند.

٧ تیم فولاد مبارکه سپاهان، پتروشیمی بندرامام، رعد پدافند هوایی، مناطق نفت خیز جنوب، پالایش نفت آبادان، عقاب نهاجا و لبنیات قنبرزاده که در مرحله اول و دوم حضور داشتند، رقابت خود را در مرحله سوم پیگیری می کنند.

در پایان مرحله سوم، چهار تیم برتر راهی مرحله نیمه نهایی می شوند، دیدارهای این مرحله ٢٩ تیر به صورت رفت و برگشت برگزار می شود اینگونه که تیم های اول با چهارم و تیم های دوم با سوم در ٢ نوبت صبح و عصر به مصاف هم می روند.

برنده این دیدارها فینالیست های سی و چهارمین دوره لیگ تنیس روی میز را مشخص می کنند. دیدار فینال هم ٣٠ تیر به صورت رفت و برگشت در ٢ نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

تهران میزبان دیدارهای مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ تنیس روی میز است.