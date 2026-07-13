تلاش پتروشیمی برای تکرار قهرمانی در لیگ/ انتصاب نیما هوشمندانه بود

وحید کاظمی نژاد سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی بندرامام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری دیدارهای این تیم در مرحله سوم رقابت های لیگ برتر گفت: به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد مسابقات شدیم و با هدف تکرار این عنوان پیگیر دیدارهای مان هستیم. هنوز مرحله سوم لیگ تمام نشده اما با توجه به نتایج به دست آمده، صعود ما به پلی آف قطعی شده است.

وی با یادآوری اینکه دیدارهای مرحله نیمه نهایی و فینال ۲۹ و ۳۰ تیر برگزار می شود، تصریح کرد: پتروشیمی برای دیدارهای نیمه‌ نهایی و فینال لیگ تنس روی میز برنامه‌ریزی دقیقی دارد، با تمام توان وارد این مرحله از مسابقات می شویم و تلاش می کنیم تا بتوانیم قهرمانی فصل گذشته را تکرار کنیم.

سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی بندرامام از شرایط برگزاری لیگ ابراز رضایت کرد و گفت: رقابت های باشگاهی تنیس روی میز در هر فصل به صورت منظم پیگیری می شود. مرحله اول و دوم فصل جاری خیلی با برنامه برگزار شد اما حمله صهیونی - آمریکایی و جنگ رمضان باعث شد پیگیری آن با وقفه مواجه شود. خیلی از رشته ها پیگیری رقابت های باشگاهی شان را لغو کردند اما فدراسیون تنیس رو میز روی ادامه مسابقات تاکید داشت به خصوص که برگزاری منظم و جامع لیگ برتر، بستر مناسبی برای شناسایی استعدادها و ظهور آنها در انتخابی تیم ملی فراهم کرده است.

کاظمی نژاد به رقابت های اخیر انتخابی تیم ملی که طی آن آرین غفاری، بنیامین فرجی و محمدحسن حبیبی به عنوان نفرات اول تا سوم وارد ترکیب تیم اعزامی به بازی های آسیایی شدند، اشاره داشت و ادامه داد: برتری همین بازیکنان جوان در مسابقات انتخابی، نتیجه برگزاری لیگ متوالی و منظم و همچنین برنامه ریزی فدراسیون روی بازیکنان جوان است. دقیقا نفراتی در انتخابی تیم ملی عملکرد بهتری داشتند که مورد حمایت فدراسیون بوده اند. این بازیکنان جوان قطعا آینده تنیس روی میز ایران هستند.

وی تاکید کرد: در کل تنیس روی میز در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است. حرکتی که این رشته داشته، دستاورد تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه فدراسیون و ریاست آن است و نتیجه بخشی از آن را در همین انتخابی های اخیر مشاهده کردیم.

سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی همچنین به انتصاب نیما عالمیان در ترکیب تیم اعزامی به بازی های آسیایی که با انتقاداتی همراه شده است، اشاره داشت و گفت: اتفاقا این انتصاب و تصمیمی که برای آن اتخاذ شده، کاملا هوشمندانه بود چراکه شانس تنیس روی میز و کاروان ایران را برای مدال آوری در ناگویا افزایش داد.

وی با یادآوری مدال برنزی که تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان در بازی های آسیایی هانگژو کسب کرد، گفت: نیما به دلایلی نتوانست در رقابت های انتخابی تیم ملی شرکت کند اما این موضوع دلیلی بر نادیده گرفتن قدرت تیم دوبل برادران عالمیان نمی شود. این ترکیب کاملا شناخته شده است و همیشه در هر رویدادی جزو شانس های مدال آوری بوه است.

کاظمی نژاد تصریح کرد: چه بسا اگر فرد دیگری به جای نیما انتصاب می شد، اینگونه انتقاد می شد که چرا از شانس مدال آوری چشم پوشی شده است. این تصمیم هوشمندانه بوده که وزارت ورزش هم از آن حمایت داشته است.