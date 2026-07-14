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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

بانک‌های خوزستان چهارشنبه تعطیل شدند

بانک‌های خوزستان چهارشنبه تعطیل شدند

اهواز - دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان اعلام کرد؛ پیرو اطلاعیه استاندار مبنی بر افزایش دمای هوا، تمامی واحدهای ستادی و شعب بانک‌های استان روز چهارشنبه تعطیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامت شهروندان و در پی تصمیم کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اتخاذ شده است.

دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خوزستان با اشاره به نحوه فعالیت واحدهای کشیک افزود: واحدهای کشیک بانک‌ها مطابق برنامه ابلاغی هر بانک، تنها از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی خواهند بود.

در پایان این اطلاعیه آمده است: از تمامی مشتریان درخواست می‌شود به‌منظور جلوگیری از تردد غیرضروری در گرمای هوا، امور بانکی خود را تا حد امکان از طریق خدمات غیرحضوری انجام دهند و صرفاً در صورت نیاز ضروری، به واحدهای کشیک مراجعه کنند.

کد مطلب 6887607

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