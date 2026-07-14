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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

هواشناسی: روند افزایشی دمای اصفهان ادامه دارد

هواشناسی: روند افزایشی دمای اصفهان ادامه دارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما طی ۲۴ ساعت پیش رو و ماندگاری توده هوای گرم تا پایان هفته خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: ماندگاری توده هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

معتمدی افزود: آسمان استان تا اواخر هفته صاف تا کمی ابری در ساعات عصر و شب وزش باد و در نواحی شمالی و شرقی گاهی خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعت انتشار این خبر با میانگین ۸۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6887877

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