هواشناسی: روند افزایشی دمای اصفهان ادامه دارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: ماندگاری توده هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

معتمدی افزود: آسمان استان تا اواخر هفته صاف تا کمی ابری در ساعات عصر و شب وزش باد و در نواحی شمالی و شرقی گاهی خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعت انتشار این خبر با میانگین ۸۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.