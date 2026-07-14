هواشناسی: روند افزایشی دمای اصفهان ادامه دارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش مییابد، اظهار کرد: ماندگاری توده هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: آران و بیدگل با بیشینه دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.
معتمدی افزود: آسمان استان تا اواخر هفته صاف تا کمی ابری در ساعات عصر و شب وزش باد و در نواحی شمالی و شرقی گاهی خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعت انتشار این خبر با میانگین ۸۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
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