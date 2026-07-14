حمایت جنبش نجباء عراق از یمنی ها در مقابله با تجاوز سعودی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شیخ عبدالقادر الکربلایی معاون نظامی جنبش «نجباء» عراق با صدور بیانیهای مواضع قهرمانانه یمنیها در مقابله با تجاوز سعودی را مایه افتخار مقاومت عراق و تمامی آزادگان جهان دانست.
شیخ الکربلایی در این بیانیه تصریح کرد: «مواضع قهرمانانهای که انصارالله یمن در مقابله با تجاوز وهابی به رهبری رژیم وابسته سعودی رقم میزند، مایه فخر و مباهات برای هر آزادهای در سراسر جهان است.»
وی افزود: «ما دستان آنان را به گرمی میفشاریم و در نبردی که آن را عادلانه میدانند، پشتیبانشان هستیم؛ چرا که حق مظلومان، از این مزدوران جز با قدرتِ بازو و تحمیل معادله بازدارندگی گرفته نمیشود.»
معاون نظامی نجباء تأکید کرد که مقاومت عراق «به اذن خداوند، همچنان صفی واحد و پیکرهای منسجم برای مقابله با دشمنان خدا و بشریت باقی خواهد ماند تا زمانی که خداوند امر مقدر خود را به سرانجام برساند.»
وی در پایان تصریح کرد: «پیروزی جز از نزد خداوند نیست و فرجام نیک از آنِ پرهیزگاران است.»
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